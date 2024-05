L'optimisme retrouvé des investisseurs à l'égard de l'économie américaine sera mis à l'épreuve mercredi, les données sur les prix à la consommation devant montrer si les espoirs d'atterrissage en douceur qui ont alimenté les gains récents des actions sont justifiés.

Le regain d'appétit des investisseurs pour les actions a ramené le S&P 500 à des niveaux proches des records. Dans le même temps, les hausses spectaculaires des actions de GameStop et d'autres actions dites "mèmes" suggèrent que les preneurs de risques sont à la fête dans les secteurs les plus spéculatifs du marché.

Sur les marchés des options, l'indice de volatilité Cboe, connu sous le nom de "jauge de la peur" à Wall Street parce qu'il indique la demande de protection contre les fluctuations boursières, s'est maintenu mardi à son niveau le plus bas depuis environ deux mois.

La plupart de ces mouvements ont été motivés par l'espoir renouvelé que la Réserve fédérale puisse réaliser un atterrissage en douceur de l'économie, c'est-à-dire qu'elle soit en mesure de ralentir l'inflation sans nuire gravement à la croissance et qu'elle puisse éventuellement passer à une réduction des taux d'intérêt.

Cependant, alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a minimisé le potentiel de hausse des taux cette année et que des données récentes ont montré un ralentissement du marché du travail, le scénario d'atterrissage en douceur est loin d'être acquis.

Un nouveau taux d'inflation plus élevé que prévu mercredi pourrait raviver les craintes d'une économie trop chaude qui obligerait la Fed à relever à nouveau ses taux, ce qui jetterait un froid sur l'optimisme récent des investisseurs et saperait les arguments en faveur d'une hausse des actions et des obligations.

"Il s'agit d'un rapport assez critique à court terme", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services. "Si vous regardez un grand nombre de marchés en ce moment, ils sont à des points d'inflexion potentiels.

Les marchés ont tendance à être plus volatils les jours de publication de l'IPC. Selon une analyse des stratèges de Goldman Sachs, l'indice S&P 500 a évolué de 0,7 % les jours de publication de l'IPC au cours de l'année écoulée, sur une base médiane, contre 0,5 % tous les autres jours. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a évolué de 11 points de base les jours de publication de l'IPC, contre une évolution typique de 4 points de base tous les autres jours, selon l'analyse.

Les options sur le S&P montrent actuellement que les traders fixent le prix d'un mouvement de 0,9 %, ont indiqué les stratèges en produits dérivés de Barclays dans une note publiée mardi.

"Bien qu'il y ait un potentiel de volatilité significatif dans le cas d'un IPC supérieur ou inférieur, la volatilité des actions est évaluée pour un résultat plus bénin", ont écrit les stratèges de Barclays.

L'indice CPI pour le mois d'avril devrait avoir augmenté de 3,4 % sur une base annuelle, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. Mardi, M. Powell a répété qu'il pensait qu'il était peu probable que les autorités fédérales procèdent à une augmentation des taux d'intérêt. Il a également déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que l'inflation diminue au cours de l'année 2024, bien que sa confiance en ce sens ait diminué après que les prix aient augmenté plus rapidement que prévu au cours du premier trimestre.

Les contrats à terme de la Fed montrent que le marché s'attend à un assouplissement de la politique monétaire d'environ 40 points de base cette année, selon les données de LSEG. Ce chiffre est à comparer aux plus de 150 points de base prévus en janvier.

"Dans l'ensemble, le marché prévoit des baisses de taux", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital. "Afin de répondre à ces attentes, nous aurons besoin de données telles que l'IPC pour coopérer.

Malgré les gains récents des actions, les indicateurs de marché ne suggèrent généralement pas un excès de spéculation ou une exubérance excessive.

Le ratio cours/bénéfice à terme pour le S&P 500 est passé à 20,5 fois, bien au-dessus de sa moyenne historique de 15,7, selon LSEG Datastream. Ce ratio reste toutefois inférieur au niveau de 21,2 que l'indice a atteint en mars.

Le sentiment des investisseurs est à son plus haut niveau depuis un mois, selon l'enquête largement utilisée de l'American Association of Individual Investors, ce qui pourrait relever la barre des surprises positives pour aider les actions. Cependant, la proportion d'investisseurs déclarant un sentiment haussier, 40,8 %, est inférieure à ce qu'elle était au début de l'année.

Certains observateurs du marché voient des signes inquiétants. Matt Maley, stratégiste en chef chez Miller Tabak, a déclaré que le rebond des marchés après leur chute depuis le record de mars les rendait vulnérables à une configuration graphique connue sous le nom de "double top".

C'est "l'un des signaux les plus baissiers que nous voyons dans l'analyse technique", a déclaré M. Maley dans une note lundi. "Si les données sur l'inflation de cette semaine créent un renversement substantiel, ce sera un développement très négatif", a déclaré M. Maley.