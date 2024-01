Le principal indice boursier canadien, lié aux matières premières, a atteint son plus haut niveau en une semaine mardi, les actions du secteur minier se redressant sur l'espoir que la Chine prenne des mesures pour soutenir son économie en difficulté.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 110,29 points, soit 0,5 %, à 21 034,59, sa quatrième journée consécutive de gains et son niveau de clôture le plus élevé depuis le 15 janvier.

"La Chine enregistre des performances très faibles depuis un certain temps", a déclaré Diana Avigdor, gestionnaire de portefeuille et responsable des transactions chez Barometer Capital Management. "Si vous pensez que la Chine commence à voir l'autre côté... Je pense que cela serait positif pour le complexe des matières premières.

Les autorités chinoises envisagent de prendre des mesures pour stabiliser un marché boursier en chute libre, a-t-on appris mardi, un jour après que le cabinet chinois a déclaré qu'il intensifierait l'injection de fonds à moyen et long terme sur le marché des capitaux.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 2,1 % grâce à la hausse des prix du cuivre et de l'or.

Le producteur d'or IAMGOLD Corp a grimpé de 15,1 % après que la société a publié ses chiffres de production du quatrième trimestre après la clôture du marché lundi.

Le secteur de l'énergie a également progressé, mais les gains ont été freinés par la baisse des prix du pétrole. Le secteur a augmenté de 0,6 %, tandis que le pétrole a baissé de 0,5 % à 74,37 dollars le baril.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont progressé de moins de 0,1 %, mais ont gagné environ 19 % depuis le mois d'octobre.

"Nous aimons les valeurs financières. Leur prix est correct", a déclaré M. Avigdor. "L'économie se maintient et c'est la raison pour laquelle nous pensons que leur prix est correct. ... Elle a pris en compte toute la négativité possible."

La Banque du Canada doit mettre à jour ses prévisions économiques mercredi, date à laquelle la banque centrale devrait laisser son taux d'intérêt de référence inchangé, à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Richard Chang)