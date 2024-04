Les fonds populaires qui vendent des options pour obtenir des revenus pourraient être en train de modérer le récent accès de volatilité des actions américaines, prolongeant ainsi l'effet apaisant qu'ils ont eu sur le marché au cours des derniers mois.

Les actifs des ETF de revenus dérivés, des fonds qui utilisent une combinaison d'actions et de dérivés d'actions pour générer des revenus, ont augmenté pour atteindre environ 71 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars à la fin de 2022, selon les données de Morningstar.

Certains experts en options pensent que ces fonds et d'autres stratégies de vente d'options ont tempéré les fluctuations des actions, une autre raison pour laquelle les marchés boursiers ont bénéficié d'une longue période de calme. L'indice de volatilité Cboe, la "jauge de la peur" de Wall Street, est tombé fin mars à son niveau le plus bas depuis deux mois, alors que les bénéfices élevés et les prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année ont fait grimper les actions.

Les échanges pourraient également avoir modéré la volatilité récente, car l'indice VIX a grimpé et oscille autour de 16,92, son plus haut niveau en sept semaines, atteint vendredi, en raison des craintes croissantes que la Réserve fédérale ne procède pas à autant de baisses de taux que prévu sans un rebond de l'inflation.

Le S&P 500 est proche de ses plus hauts niveaux, mais il a enregistré deux jours consécutifs de variations de 1 % la semaine dernière, ce qui ne s'était pas produit depuis deux mois.

Si plusieurs facteurs ont pu empêcher la volatilité de s'enflammer encore plus, la présence de fonds de vente de volatilité a été une force modératrice, a déclaré Alex Kosoglyadov, directeur général pour les dérivés d'actions chez Nomura.

"Les ETF, les QIS (Quantitative Investment Strategies) et les stratégies de fonds communs de placement qui vendent des options pour obtenir des revenus ont connu une croissance considérable", a déclaré M. Kosoglyadov. "Nous le constatons tous les jours. Il est certain que cela a un impact prononcé sur le marché.

Les stratégies de vente d'options se présentent sous différentes formes, y compris celles qui vendent des options d'achat, des options de vente ou une combinaison de celles-ci, avec ou sans participation au capital. Leur diversité rend difficile l'évaluation de l'impact exact qu'elles peuvent avoir sur le marché un jour donné. Prises ensemble, cependant, elles modèrent les fluctuations du marché.

Par exemple, certains ETF vendeurs d'options génèrent des revenus en vendant des options d'achat en dehors de la monnaie - des contrats dont le prix d'exercice est bien supérieur à celui du marché - contre leurs actions.

Les teneurs de marché - acteurs institutionnels tels que les grandes banques - qui prennent l'autre côté de ces transactions couvrent souvent leur exposition aux contrats haussiers en vendant des contrats à terme sur indices boursiers. Lorsque les marchés se redressent, comme cela a été le cas ces derniers mois, les ETF sont contraints de racheter les options d'achat qu'ils ont vendues, ce qui incite les teneurs de marché à clôturer leurs propres couvertures en achetant des contrats à terme sur indices, soutenant ainsi les actions.

"C'est l'une des raisons pour lesquelles la volatilité a été si faible ces dernières années", explique Kris Sidial, codirecteur des investissements du fonds d'arbitrage sur la volatilité Ambrus Group.

Chaque hausse de la volatilité a été suivie d'une "vague massive d'offre de volatilité indicielle", a déclaré M. Sidial.

Si ces stratégies de vente d'options fonctionnent en arrière-plan pour tempérer les mouvements du marché, elles n'empêcheraient probablement pas à elles seules un effondrement si les perspectives des actions changeaient radicalement, a déclaré Maxwell Grinacoff, stratège d'UBS pour les produits dérivés d'actions.

"Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau pour expliquer pourquoi la volatilité a été si faible", a déclaré M. Grinacoff.

L'un des points chauds potentiels sera mercredi, lorsque les États-Unis publieront les données sur les prix à la consommation pour le mois de mars.

Un chiffre plus élevé que prévu pourrait exacerber les craintes d'inflation et affaiblir les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt - un élément clé du marché haussier qui a fait grimper le S&P 500 d'environ 26 % au-dessus de ses plus bas niveaux d'octobre 2023.

L'opération de vente à découvert de la volatilité a des antécédents douteux à Wall Street. En février 2018, une note de suivi de la volatilité appelée VelocityShare Daily Inverse VIX Short Term ETN a fait faillite lorsque la volatilité du marché a bondi dans un événement surnommé Volmageddon, qui a effacé près de 2 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs.

M. Grinacoff et d'autres acteurs du marché des options doutent que les fonds actuels de vente d'options présentent le même type de risque systémique, étant donné qu'ils sont structurés différemment et que leur positionnement est moins concentré que celui des fonds antérieurs.

Néanmoins, certains acteurs du marché s'inquiètent de ce qui pourrait se produire si ces stratégies devaient être dénouées à la hâte.

"Lorsque la volatilité augmente et que vous avez affaire à des produits dérivés, il est toujours difficile de savoir ce qui sera touché et à quel moment", a déclaré Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed et Suzanne McGee ; Reportage complémentaire de Laura Matthews ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et David Gregorio)