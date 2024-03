La semaine dernière, les spéculateurs ont couvert leurs positions courtes sur les céréales et les oléagineux négociés à Chicago pour la deuxième semaine consécutive, alors que les prix à terme continuaient de grimper après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années.

Le positionnement collectif des fonds est le plus baissier pour la mi-mars, qui se caractérise parfois par une action relativement plus calme sur le marché, les opérateurs attendant les données essentielles sur les stocks et les superficies cultivées aux États-Unis à la fin du mois.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 mars, les cours les plus actifs du maïs et du soja sur le CBOT ont légèrement baissé, tandis que le blé et l'huile de soja ont enregistré des gains marginaux. Le tourteau de soja a chuté de 1,6 %.

Le mouvement le plus notable des gestionnaires de fonds au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 mars a été la réduction de leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur l'huile de soja du CBOT, à 14 748 contrats contre 33 410 une semaine plus tôt et 62 473 deux semaines plus tôt.

Les contrats à terme sur l'huile de soja ont augmenté de 7 % au cours de ces deux semaines, qui ont été marquées par la plus importante série de couvertures de positions courtes depuis juin, et le contrat le plus actif a atteint le 18 mars un sommet de trois mois. Les prix mondiaux de l'huile de soja ainsi que les prix à terme du pétrole brut et de l'essence aux États-Unis se sont renforcés ce mois-ci, alors que les spéculateurs ont commencé par adopter leur position la plus baissière jamais observée au début du mois de mars pour l'huile de soja.

Les fonds conservent leurs positions les plus baissières sur les farines à la mi-mars, mais ils ont réduit leurs positions nettes à découvert au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 mars, malgré la baisse des prix. Cela s'est traduit par une position courte nette de 46 874 contrats à terme et options sur le tourteau de soja CBOT, contre 50 935 la semaine précédente.

Les gestionnaires de fonds ont couvert les positions courtes sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT jusqu'au 19 mars, réduisant leur position courte nette de moins de 7 000 contrats pour atteindre 148 339 contrats, à deux semaines du record de 171 999 contrats.

La semaine qui s'est achevée le 19 mars a été marquée par une couverture importante des positions courtes sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT, mais dans une moindre mesure que la semaine précédente. Les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette sur le maïs à 242 988 contrats, contre 255 928 la semaine précédente, soit une position similaire à celle de mars 2019.

Le nombre total de positions des négociants en indices de matières premières sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT a dépassé 700 000 contrats la semaine dernière pour la première fois depuis juin 2022. Ces positions ont augmenté de 55 % depuis la fin décembre, un type de croissance observé pour la dernière fois à la fin de 2020.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT étaient en hausse jusqu'au 19 mars, mais les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position courte nette pour atteindre un sommet de 15 semaines de 80 570 contrats à terme et d'options, contre 78 870 une semaine plus tôt. Cette position ressemble à celle des fonds il y a un an, lorsque les contrats à terme sur le blé se négociaient 24 % plus haut.

Le maïs, le soja, le tourteau de soja et le blé du CBOT ont tous atteint des sommets de plusieurs semaines jeudi ou vendredi. Le maïs est resté inchangé au cours des trois dernières séances, l'huile de soja a reculé de 1 %, le tourteau a augmenté de 1,6 % et le blé et les haricots ont enregistré des gains fractionnaires.

Le ministère américain de l'agriculture publiera jeudi les intentions de plantation pour 2024 et les données trimestrielles sur les stocks, qui seront au centre de l'attention des marchés cette semaine, en plus des conditions météorologiques pour la récolte de maïs au Brésil. Les analystes s'attendent à un rebond des surfaces consacrées au soja aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.