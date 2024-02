Trois années consécutives de pertes sur les marchés chinois et la rhétorique anti-Pékin de Washington n'ont pas dissuadé certains gestionnaires d'actifs américains de lancer des produits qu'ils espèrent voir prospérer si les actions chinoises se redressent. Les marchés chinois ont été frappés par une crise immobilière de longue durée, un ralentissement de la croissance et des tensions géopolitiques. L'Institute of International Finance estime à 80 milliards de dollars les sorties de capitaux des portefeuilles chinois l'année dernière, et l'indice phare CSI 300 a chuté de 43 % par rapport à son niveau record d'il y a trois ans. Les marchés chinois, qui rouvriront le 19 février après les vacances du Nouvel An lunaire, sont en baisse de près de 2 % depuis le début de l'année, après avoir rebondi sur leurs plus bas niveaux grâce aux mesures de soutien prises par Pékin.

Malgré cette situation difficile, les gestionnaires de fonds américains qui proposent des produits axés sur la Chine ont parié que les investisseurs voudraient revenir sur le marché, arguant du fait que les valorisations rendent le pays difficile à ignorer.

L'indice chinois CSI 300 se négocie actuellement à 12 fois les bénéfices des 12 derniers mois, alors que l'indice S&P 500 se valorise à 24 fois les bénéfices des 12 derniers mois, selon Morningstar Direct.

"Il s'agit potentiellement d'une occasion unique d'acheter des actions chinoises à des niveaux de valorisation que l'on n'a pas vus depuis longtemps", a déclaré Jonathan Krane, PDG de KraneShares, fournisseur d'ETF axés sur la Chine, dans un courriel.

KraneShares a lancé quatre nouveaux fonds négociés en bourse axés sur la Chine depuis le début de l'année 2021. Sa liste comprend également l'un des plus grands ETF axés sur la Chine, le KraneShares CSI China Internet ETF. Lancé en 2013, il dispose d'environ 5 milliards de dollars d'actifs. La taille de la Chine et son taux de croissance économique - même s'il est inférieur à celui des années précédentes - signifient que les investisseurs doivent l'inclure dans leurs allocations, affirment les gestionnaires de fonds.

"Nous pensons fondamentalement que la deuxième économie mondiale a un rôle à jouer dans les portefeuilles des investisseurs ? Oui, sans aucun doute", a déclaré Bryon Lake, responsable mondial des solutions ETF chez JP Morgan Asset Management. La société a lancé le JPMorgan Active China ETF en mars 2023, qui dispose aujourd'hui d'environ 9,2 millions de dollars d'actifs.

Au total, quatre ETF américains axés sur la Chine ont été lancés en 2023, contre deux l'année précédente et huit en 2021, selon les données de Morningstar, soit un total de 48 ETF américains axés sur la Chine à la fin de 2023. Ce chiffre, qui tient compte à la fois des ouvertures et des fermetures, a peu évolué au cours des dernières années, mais a augmenté de 46 % au cours de la dernière décennie.

LES DÉFIS DES MARCHÉS CHINOIS Les gestionnaires de fonds sont toutefois confrontés à des défis économiques et politiques sur les marchés chinois, qu'il s'agisse de l'examen minutieux des investissements chinois par les États-Unis ou de l'environnement imprévisible en Chine, où il peut y avoir des démissions soudaines ou des mesures de répression réglementaires.

"Le scénario baissier pour la Chine tourne autour de la politique gouvernementale, des relations commerciales et d'autres actions politiques qui surprennent les acteurs du marché", a déclaré Rich Nuzum, responsable mondial de la stratégie d'investissement chez Mercer. La morosité ambiante a conduit certains fonds à fermer leurs portes. Global X Funds prévoit de fermer dix de ses 11 ETF axés sur la Chine, qui ciblent un secteur spécifique et dont les actifs s'élèvent en moyenne à 7 millions de dollars. Le fonds restant, le Global X China MSCI Consumer Discretionary ETF, est le plus important, avec des actifs de 215,4 millions de dollars.

Global X "est probablement allé trop loin en anticipant qu'il y aurait une reprise en Chine et qu'elle serait suffisamment large pour se répercuter sur les fonds sectoriels", a déclaré Bryan Armour, stratège ETF chez Morningstar. "Découper le marché chinois de manière aussi spécifique" a peut-être été trop optimiste, a-t-il ajouté.

Global X a refusé de commenter les fermetures et n'a pas pu être joint pour commenter l'évaluation des raisons de ces fermetures.

BLOCS DE CONSTRUCTION

Les gestionnaires d'actifs axés sur la Chine espèrent que le fait d'être prêts avec un fonds établi - doté d'un historique - leur permettra de tirer le meilleur parti de la reprise chinoise.

Étant donné qu'il faut généralement au moins six mois pour lancer un nouvel ETF et que le processus peut être plus long pour les gestionnaires d'actifs qui doivent s'aventurer sur un nouveau terrain, le fait de disposer d'un produit ayant fait ses preuves et prêt à absorber des flux entrants en rapide évolution peut transformer un petit fonds en un acteur de premier plan du jour au lendemain.

"Les gestionnaires d'actifs prêts à lutter contre les vents contraires bénéficient d'avantages considérables en tant que pionniers dans le domaine des ETF", a déclaré Michael Barrer, responsable des marchés de capitaux des ETF chez Matthews Asia.

Matthews Asia, qui investit en Chine depuis près de 30 ans, a lancé une douzaine d'ETF ciblant l'Asie, dont deux consacrés à la Chine et plusieurs autres incluant des actions chinoises depuis juillet 2022. "Ainsi, lorsque le vent tournera, nous disposerons d'un produit facilement disponible.

La société a lancé le Matthews China Active ETF en juillet dernier et le Matthews China Discovery Active ETF à la mi-janvier. Ce dernier cible les petites valeurs de croissance.

Quel que soit l'environnement, le lancement de nouveaux produits - et le maintien en vie des ETF existants - nécessite une planification minutieuse, affirment les émetteurs.

"Avoir ou ajouter un ETF axé sur la Chine à votre famille peut être parfaitement logique, car il s'agit d'un 'élément de base' que les investisseurs voudront utiliser de manière stratégique" pour obtenir une exposition à la deuxième économie nationale du monde, a déclaré Matthew Bartolini, responsable de la recherche SPDR Americas pour State Street Global Advisors.