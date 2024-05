Les libertés en Tunisie sont menacées sous le régime du président Kais Saied et les autorités utilisent le système judiciaire et la police pour punir leurs opposants, ont déclaré 10 groupes de défense des droits locaux lors d'une conférence commune samedi.

Ce mois-ci, la police a arrêté 10 personnes, dont des avocats, des militants, des journalistes et des représentants de groupes de la société civile, dans le cadre de ce qui a été qualifié de répression par Amnesty International et Human Rights Watch, qui ont appelé les autorités à respecter le droit des Tunisiens à la liberté d'expression et aux libertés civiles.

La semaine dernière, des milliers d'avocats ont entamé un mouvement de grève après que la police a effectué une deuxième descente au siège de l'Ordre des avocats et arrêté deux avocats. L'Ordre a déclaré que l'un des deux avait été torturé, une allégation fermement démentie par le ministère de l'intérieur.

Marquant le 47e anniversaire de la création de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, les dix groupes de défense des droits ont appelé, lors de la conférence de Tunis, à un front uni contre ce qu'ils ont qualifié d'attaque sans précédent contre les libertés.

Les représentants du syndicat UGTT, de la Ligue des droits de l'homme et de l'Ordre des avocats ont déclaré que les Tunisiens n'accepteraient pas la perte de la liberté d'expression et des droits civils.

Personne au ministère de l'intérieur n'a pu être contacté dans l'immédiat pour un commentaire. Le président Saied a déclaré à plusieurs reprises que les libertés étaient garanties et que la loi s'appliquait à tous.

M. Saied, qui est arrivé au pouvoir à la suite d'élections libres en 2019 et qui, deux ans plus tard, a fermé le parlement élu pour gouverner par décret, affirme que ses mesures visent à mettre fin à des années de chaos et de corruption.

Mais les opposants politiques affirment que les libertés, y compris la liberté de la presse, sont gravement menacées sous le régime de M. Saied.

Nous avons pris peur pour des acquis que nous pensions irréversibles. En un an, 41 journalistes ont été poursuivis par la justice. Nous avons quatre journalistes en prison", a déclaré Zied Dabbar, président du syndicat national des journalistes, lors de la conférence de samedi.