Les habitants d'une ville pétrolière canadienne menacée par un incendie hors de contrôle peuvent rentrer chez eux, ont annoncé les autorités samedi, tout en précisant que la communauté devra faire face aux flammes dans un avenir prévisible.

Des milliers d'habitants de Fort McMurray, dans le nord de l'Alberta, avaient reçu l'ordre de quitter leur domicile au début du mois. Mais des conditions météorologiques favorables ont permis un retour à la maison.

"Compte tenu des conditions météorologiques actuelles et prévues, en particulier de la quantité de pluie tombée sur l'incendie, ainsi que des efforts continus de lutte contre le feu et de protection de la communauté, j'ai le plaisir d'annoncer qu'il est désormais possible de mettre fin à l'évacuation en cours et de permettre aux habitants de rentrer chez eux", a déclaré Sandy Bowman, maire de la municipalité régionale de Wood Buffalo, dont fait partie Fort McMurray.

"Nous vous remercions tous pour votre patience, votre détermination et votre force.

Fort McMurray est la plaque tournante de la majeure partie de la production pétrolière du Canada. Le début précoce de la saison des feux de forêt, un an après une année 2023 historiquement brûlante, a laissé certains se souvenir de l'incendie dévastateur de 2016, surnommé "La Bête", qui a forcé l'évacuation de 90 000 résidents, brûlé 2 400 bâtiments et ralenti la production de plus d'un million de barils par jour (bpj).

Bien que les conditions soient désormais favorables et que la communauté ne soit pas actuellement menacée, les autorités ont prévenu qu'elles n'étaient pas encore sorties d'affaire.

L'incendie "n'est pas encore maîtrisé", a déclaré Josee St-Onge, du bureau d'information sur les incendies de forêt de l'Alberta. Le comportement du feu va probablement s'intensifier lorsque le soleil et le temps chaud reviendront, a-t-elle ajouté.

"Bien que les personnes évacuées puissent rentrer chez elles en toute sécurité, les habitants devront vivre avec un feu de forêt actif à proximité de leur communauté pendant des semaines, voire des mois. Il faudra du temps et beaucoup d'efforts pour maîtriser un feu de forêt de cette ampleur".