Au cours de la dernière semaine, les investisseurs ont vendu des contrats à terme et des options sur le pétrole au rythme le plus rapide depuis un an, car la prime de risque de guerre a continué à s'évaporer et la forte reprise attendue de la consommation s'est éloignée.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 143 millions de barils dans les six principaux contrats dérivés liés au pétrole au cours des sept jours qui se sont terminés le 7 mai.

Les gestionnaires de fonds ont vendu des produits dérivés du pétrole au cours de chacune des quatre dernières semaines, réduisant leur position combinée d'un total de 265 millions de barils depuis le 9 avril.

La position combinée a été réduite à 420 millions de barils (21e percentile pour toutes les semaines depuis 2013) contre 685 millions (66e percentile) quatre semaines plus tôt.

Les positions sont devenues fortement baissières après avoir été modérément haussières au début du mois d'avril, selon les rapports déposés auprès d'ICE Futures Europe et de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

Livre des graphiques : Positions sur le pétrole et le gaz

Au cours de la dernière semaine, les ventes ont été importantes tant sur le Brent (-60 millions de barils) que sur le NYMEX et l'ICE WTI (-57 millions) ainsi que sur l'essence américaine (-19 millions) et le gazole européen (-12 millions). Les seuls achats ont concerné le diesel américain.

Le positionnement est devenu exceptionnellement baissier sur le WTI, avec une position nette de seulement 83 millions de barils (5ème percentile) et des positions longues plus nombreuses que les positions courtes avec un ratio de seulement 1,60:1 (6ème percentile).

La croissance persistante de la production américaine de brut a permis de maintenir les stocks à un niveau proche de la moyenne à long terme et le marché régional est bien approvisionné.

En revanche, le Brent est neutre, avec une position nette de 261 millions de barils (57e percentile) et des positions longues surpassant les positions courtes de 4,21:1 (46e percentile).

Le positionnement moins baissier du Brent reflète probablement le risque résiduel de conflit au Moyen-Orient et en mer du Nord, ainsi qu'une exposition moindre à la surproduction aux États-Unis.

Il peut également refléter un changement structurel en faveur des contrats à terme et des options liés au Brent et au détriment du WTI après que les qualités de WTI ont été incluses dans les évaluations du prix du Brent.

Dans le même temps, la communauté des fonds est devenue légèrement baissière en ce qui concerne les perspectives du gazole européen et du diesel américain, en réponse à l'arrêt de la reprise de l'activité manufacturière et du fret.

Le biodiesel et d'autres carburants renouvelables s'emparent également d'une part modeste, mais en augmentation rapide, des marchés du fret autrefois dominés par le diesel dérivé du pétrole.

L'épuisement cyclique anticipé des stocks ne s'est pas matérialisé jusqu'à présent cette année ; le marché reste confortablement approvisionné et peu de signes indiquent que les prix augmenteront à court terme.

L'optimisme précédent concernant l'essence américaine a également disparu, les fonds ayant vendu un total de 36 millions de barils au cours des quatre dernières semaines.

La position nette a été ramenée à 49 millions de barils (41e percentile) contre 85 millions (88e percentile) quatre semaines plus tôt.

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

Les investisseurs sont progressivement devenus moins pessimistes quant aux perspectives des prix du gaz américain, malgré l'ampleur des stocks accumulés après un hiver exceptionnellement chaud en 2023/24.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 490 milliards de pieds cubes (bcf) de contrats à terme et d'options liés aux prix du gaz au Henry Hub en Louisiane au cours des sept jours qui se sont terminés le 7 mai.

Les fonds ont acheté des contrats de gaz au rythme le plus rapide depuis neuf semaines, depuis le début du mois de mars, en réponse aux indications selon lesquelles les stocks excédentaires se sont stabilisés et aux attentes concernant leur réduction au cours de l'été.

La position globale a été portée à une position nette longue de 314 milliards de pieds cubes (41e centile depuis 2010), la plus élevée depuis près de quatre mois.

Les stocks restent 667 bcf (36% ou +1,46 écart-type) au-dessus de la moyenne saisonnière des dix dernières années, mais l'excédent a été fondamentalement stable au cours des deux derniers mois après avoir augmenté sans relâche pendant la majeure partie de l'hiver.

Rubriques connexes :

- Les carburants renouvelables réduisent la consommation de diesel aux États-Unis (10 mai 2024)

- L'excédent de gaz américain sera éliminé à la fin de l'hiver 2024/25 (8 mai 2024)

- Les fonds sont négatifs à l'égard du pétrole brut et des carburants américains en raison de l'abondance des stocks (7 mai 2024)

- L'OPEP devrait prolonger les réductions de production en juin

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez son commentaire sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Kirsten Donovan)