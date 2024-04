Les investisseurs ont augmenté leur exposition au Brent suite à l'escalade du conflit entre l'Iran et Israël, mais des ventes ont eu lieu dans le reste du complexe pétrolier en raison des doutes sur la durabilité de la hausse des prix.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 23 millions de barils dans les six principaux contrats à terme et contrats d'option sur le pétrole au cours des sept jours se terminant le 16 avril.

Les achats de Brent (+31 millions de barils) ont été plus que compensés par les ventes de NYMEX et ICE WTI (-35 millions), d'essence américaine (-5 millions), de diesel américain (-5 millions) et de gazole européen (-9 millions).

Le Brent est le plus exposé aux perturbations de la production et du transport suite au conflit au Moyen-Orient et les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à 335 millions de barils (75ème percentile pour toutes les semaines depuis 2013).

Mais une grande partie de cette exposition supplémentaire semble s'être déplacée vers le WTI, où les fonds ont vendu au rythme le plus rapide depuis 10 semaines et où la position nette a été réduite à seulement 183 millions de barils (31e percentile).

Alors que les gestionnaires de fonds étaient devenus fortement haussiers sur le Brent, ils étaient de plus en plus baissiers sur les perspectives du WTI.

Dans le premier contrat NYMEX WTI, il y avait des preuves d'un nouveau cycle de vente à découvert, qui avait commencé quatre semaines plus tôt lorsque les prix avaient dépassé les 80 dollars le baril.

Les gestionnaires de fonds avaient augmenté leurs positions courtes de 71 millions de barils au 16 avril, contre 23 millions le 19 mars.

Livre des graphiques : Positions sur le pétrole et le gaz

En ce qui concerne les carburants raffinés, l'optimisme précédent concernant la poursuite de l'épuisement des stocks et une nouvelle hausse des prix a également commencé à s'estomper.

La communauté des fonds spéculatifs est globalement optimiste quant aux perspectives des prix du brut et des carburants, mais sans grande conviction.

Les positions longues haussières sont plus nombreuses que les positions courtes baissières dans un rapport de 3,60:1, ce qui n'est que le 42e centile pour toutes les semaines depuis 2013.

Les conflits au Moyen-Orient, la limitation de la production par l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP+, ainsi qu'une reprise économique cyclique aux États-Unis présentent des risques de hausse.

Mais ces risques sont contrebalancés par les risques de baisse liés à une forte croissance de la production hors OPEP, à une inflation persistante, à des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps et à une reprise économique hésitante en Europe et en Chine.

L'escalade du conflit entre Israël et l'Iran a masqué une légère détérioration du sentiment des investisseurs concernant les perspectives des prix du pétrole au cours des dernières semaines.

Une fois que le conflit a semblé être contenu, avec les représailles limitées d'Israël contre l'Iran, les prix ont reculé.

GAZ NATUREL DES ÉTATS-UNIS

Les investisseurs sont devenus plus baissiers à l'égard du gaz naturel américain alors que l'excédent saisonnier des stocks continuait à gonfler et que les stocks atteignaient presque un niveau record pour cette période de l'année.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 173 milliards de pieds cubes (bcf) dans les deux contrats à terme et d'options les plus importants liés aux prix à Henry Hub en Louisiane.

Le rythme des ventes a été le plus rapide sur huit semaines depuis la mi-février, avant que certains des plus grands producteurs n'annoncent qu'ils réduiraient leurs activités de forage et de production.

En conséquence, les fonds détenaient une position courte nette de 483 milliards de pieds cubes (19e centile pour toutes les semaines depuis 2010) contre une position courte nette de 310 milliards de pieds cubes (25e centile) la semaine précédente.

Les stocks de gaz de travail s'élevaient à 2 333 bcf le 12 avril, soit le niveau le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2016 et avant cela 2012.

Les stocks étaient énormément supérieurs de 641 milliards de pieds cubes (+38 % ou +1,38 écart-type) à la moyenne décennale précédente et l'excédent ne montre aucun signe de réduction jusqu'à présent, malgré des prix proches des plus bas de plusieurs décennies en termes réels.

En décembre, le dernier mois pour lequel des données sont disponibles, les producteurs d'électricité ont payé les prix saisonniers les plus bas pour le gaz depuis 1974, après correction de l'inflation. Depuis lors, le coût d'acquisition réel a probablement encore baissé.

Toutefois, l'hiver le plus chaud jamais enregistré a fait baisser la consommation de gaz et d'électricité, ce qui a permis de maintenir les stocks à un niveau exceptionnellement élevé et de retarder toute remontée des prix.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Rédaction : Mark Potter)