Un groupe bipartisan de sénateurs, dont le chef de la majorité Chuck Schumer, a appelé mercredi le Congrès à approuver un financement de 32 milliards de dollars pour la recherche sur l'intelligence artificielle afin que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine dans cette puissante technologie.

Les sénateurs, dont les républicains Mike Rounds et Todd Young et le démocrate Martin Heinrich, ont annoncé cet objectif dans le cadre d'une feuille de route législative visant à répondre aux promesses et aux dangers de l'intelligence artificielle.

Si la Chine "investit 50 milliards de dollars et que nous n'investissons rien, elle prendra inévitablement de l'avance sur nous. C'est pourquoi ces investissements sont si importants", a déclaré M. Schumer mercredi.

La feuille de route pourrait aider les États-Unis à répondre aux inquiétudes croissantes suscitées par les progrès de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Washington craint que Pékin ne l'utilise pour s'immiscer dans les élections d'autres pays, créer des armes biologiques ou lancer des cyberattaques musclées.

Des responsables américains ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle par la Chine lors de leurs premiers entretiens bilatéraux officiels sur le sujet cette semaine. Reuters a rapporté ce mois-ci que l'administration du président Joe Biden s'apprêtait à ouvrir un nouveau front dans ses efforts pour protéger l'intelligence artificielle américaine de la Chine et de la Russie.

"C'est le moment où les dollars liés à cet investissement particulier rapporteront des dividendes aux contribuables de ce pays à long terme", a déclaré M. Rounds. "La Chine dépense actuellement environ dix fois plus que nous pour le développement de l'IA. Elle est pressée.

Le financement couvrirait les utilisations non militaires de l'IA, ont précisé les législateurs. Les sénateurs réfléchissent encore au montant que le Congrès devrait consacrer à l'IA liée à la défense, "mais il s'agira d'un montant très élevé", a ajouté M. Schumer.

Les sénateurs ont demandé au Congrès de financer la recherche et le développement en matière d'IA au niveau intergouvernemental, y compris une initiative de "données prêtes pour l'IA" et une infrastructure de test et d'évaluation de l'IA au niveau gouvernemental.

Ils ont également demandé plus d'argent pour la division du contrôle des exportations du ministère du commerce, qui a interdit l'exportation vers la Chine de certaines puces d'IA avancées et des outils nécessaires à leur fabrication.

L'administration Biden et les législateurs ont cherché à légiférer en matière d'IA, mais n'ont guère progressé. L'administration s'efforce séparément d'adopter des règles.

M. Schumer a déclaré qu'il espérait que le Congrès adopterait une législation d'ici la fin de l'année. (Reportage de David Shepardson et Alexandra Alper ; Rédaction de Clarence Fernandez et Cynthia Osterman)