Les attentes concernant les baisses de taux d'intérêt plutôt que l'optimisme des bénéfices ont rendu les investisseurs "les plus optimistes" depuis novembre 2021, a montré mardi l'enquête mensuelle de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds pour le mois de mai.

L'enquête des gestionnaires de fonds mondiaux avec 562 milliards de dollars d'actifs sous gestion a révélé que 82% s'attendent à la première réduction des taux par la Réserve fédérale au second semestre, tandis que 78% disent qu'une récession est improbable au cours des 12 prochains mois.

Les niveaux de liquidités sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans, à 4 %, contre 4,2 % les mois précédents, et l'allocation d'actions a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022, selon l'enquête.