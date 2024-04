Les contrats à terme sur le blé, le soja et le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) ont chuté pour la deuxième journée consécutive mardi, plombés par une concurrence soutenue à l'étranger et par l'amélioration des conditions météorologiques pour les semis aux Etats-Unis, selon les analystes.

Les opérateurs ont ajusté leurs positions avant les données sur l'inflation américaine de mercredi et la publication, jeudi, du rapport mensuel sur l'offre et la demande du ministère américain de l'Agriculture et des prévisions mensuelles de l'agence brésilienne Conab sur les récoltes nationales.

Les contrats à terme sur le blé de mai du CBOT, les plus actifs, ont baissé de 8 cents à 5,57-3/4 dollars le boisseau. Le soja CBOT a clôturé en baisse de 7 cents à 11,74-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs s'est établi en baisse de 4-1/4 cents à 4,31-1/4 dollars le boisseau.

Les prévisions de pluies supplémentaires dans les plaines américaines la semaine prochaine et de conditions plus sèches dans le sud de la région du Delta ont apaisé les craintes concernant le stress lié aux conditions météorologiques pour les cultures de blé et les retards dans les semis de maïs, ont indiqué les négociants.

Dans le même temps, les chiffres du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état d'avancement des cultures, publiés lundi, indiquaient une note bonne/excellente de 56 % pour le blé d'hiver américain, malgré les inquiétudes concernant l'impact du temps sec passé dans les plaines productrices de blé.

Cette absence de nouvelles météorologiques négatives a pris le marché par surprise et a pesé sur les prix à terme du blé, a déclaré Austin Schroeder, analyste principal des matières premières chez Brugler Marketing.

La société d'analyse des matières premières Argus, qui a revu à la hausse ses estimations concernant la production de blé russe, a également fait baisser les prix à terme du blé, selon les analystes.

"La Russie a inondé le marché de blé bon marché et il a été difficile pour les Etats-Unis de rivaliser", a déclaré M. Schroeder.

Lors de la session de mercredi, les traders seront attentifs aux signes des gestionnaires de fonds qui déplaceront leurs investissements vers - ou hors des - marchés des matières premières, en fonction de l'évolution de l'économie mondiale.

rapport sur l'indice des prix à la consommation

de l'indice des prix à la consommation, a déclaré Darin Fessler de Lakefront Futures. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Shweta Agarwal et Richard Chang)