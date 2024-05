Les prix du pétrole ont augmenté mardi, l'équilibre entre l'offre et la demande semblant se resserrer en raison de perturbations opérationnelles, d'une demande plus forte et de réductions volontaires de la production.

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont augmenté de 18 cents pour atteindre 79,30 dollars le baril à 1224 GMT. Les contrats à terme du pétrole Brent ont gagné 19 cents, atteignant 83,55 dollars le baril.

Le marché surveille les incendies de forêt dans l'ouest du Canada qui pourraient perturber l'approvisionnement en pétrole du pays, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

Alors que la saison des incendies de forêt commence au Canada, les pompiers s'efforçaient lundi de contenir un incendie en Colombie-Britannique et deux en Alberta, près du cœur de l'industrie des sables bitumineux du pays. Aucune perturbation opérationnelle n'a été signalée.

Toutefois, Alex Hodes, analyste chez StoneX, société de courtage en énergie, a déclaré que la capacité de production de 3,3 millions de barils par jour du Canada était "très probablement affectée".

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 1 % au cours de la séance précédente, grâce à l'amélioration de la demande aux États-Unis et en Chine.

L'association d'automobilistes américaine AAA prévoit que le nombre de voyages sur les routes à l'occasion de la fête du travail pour le long week-end du 25 au 27 mai atteindra son plus haut niveau depuis 2000, tandis que les données chinoises publiées au cours du week-end ont montré que les prix à la consommation ont augmenté pour le troisième mois consécutif.

Le marché a également continué à réagir aux commentaires optimistes du ministre irakien du pétrole, Hayyan Abdul Ghani, au cours du week-end, selon une note des analystes d'ANZ. M. Ghani a déclaré dimanche que l'Irak respecterait les réductions volontaires de la production décidées par l'OPEP+, qui comprend l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres producteurs non membres de l'OPEP, lors de sa prochaine réunion du 1er juin.

Il a ainsi fait volte-face par rapport à ses commentaires de samedi, selon lesquels l'Irak avait procédé à suffisamment de réductions volontaires et n'accepterait pas de nouvelles réductions de la production. (Reportage de Colleen Howe, édition de Gerry Doyle)