Les prix du pétrole ont évolué en dents de scie vendredi, les investisseurs s'interrogeant sur le ralentissement de la demande prévu par un groupe influent et sur la faiblesse des ventes au détail aux États-Unis, qui ont suscité l'optimisme quant à la réduction des taux d'intérêt américains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 11 cents, soit 0,1%, à 82,75 dollars le baril à 0131 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 1 cent à 78,04 dollars le baril.

Les deux contrats ont grimpé de plus de 1% jeudi, alors qu'une baisse plus importante que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis a suscité l'espoir que la Réserve fédérale commencera bientôt à réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir, ce qui pourrait être positif pour la demande de pétrole.

Le rapport du Département du Commerce américain a montré que les ventes au détail ont chuté de 0,8% en janvier, la plus forte baisse depuis février 2023. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1 %.

"L'espoir d'une baisse des taux d'intérêt américains a apporté un soutien jeudi, mais les investisseurs ajustent maintenant leurs positions avant un long week-end aux États-Unis", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities, notant que le 19 février est un jour férié aux États-Unis.

"Tout en surveillant de près les tendances des taux d'intérêt, les investisseurs continueront à évaluer si les risques géopolitiques au Moyen-Orient se répercuteront sur les chaînes d'approvisionnement en pétrole brut", a-t-il déclaré, prévoyant que le WTI se négociera dans une fourchette de 70-80 dollars pendant un certain temps.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), basée à Paris, l'organisme de surveillance de l'énergie du monde industrialisé, a déclaré jeudi que la croissance de la demande mondiale de pétrole perdait de son élan et a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, contrairement à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le rapport mensuel de l'AIE indique qu'elle s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole augmente de 1,22 million de barils par jour (bpj) cette année, soit une légère baisse par rapport à l'estimation du mois dernier. Mardi, l'OPEP a maintenu sa prévision de croissance beaucoup plus forte, à savoir 2,25 millions de bpj.

Au Moyen-Orient, le Hezbollah a déclaré jeudi avoir tiré des dizaines de roquettes sur une ville du nord d'Israël en guise de "réponse préliminaire" à la mort de dix civils dans le sud du Liban, la journée la plus meurtrière pour les civils libanais en quatre mois d'hostilités transfrontalières.

Dans le même temps, les forces israéliennes ont déclaré jeudi qu'elles avaient fait irruption dans le plus grand hôpital de Gaza en état de fonctionnement, des images montrant le chaos, les cris et les coups de feu dans des couloirs sombres remplis de poussière et de fumée. (Reportage de Yuka Obayashi ; Montage de Muralikumar Anantharaman)