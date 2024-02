Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont rebondi mardi après que les données sur l'inflation nationale ont surpris à la hausse, renforçant la confiance dans le fait que la Banque du Japon abandonnera les taux d'intérêt négatifs au printemps.

Le rendement de référence des JGB à 10 ans a augmenté de 1 point de base (pb) à 0,695%.

Le rendement des JGB à deux ans a légèrement augmenté de 1,5 pb pour atteindre 0,170%, son niveau le plus élevé depuis juillet 2011.

Bien que l'inflation de base des consommateurs japonais ait ralenti pour un troisième mois consécutif en janvier, elle a tout de même dépassé les prévisions et s'est maintenue à l'objectif de 2 % de la banque centrale, augmentant de 2,0 % en janvier par rapport aux prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 1,8 %.

Le dernier rapport sur l'inflation "a conduit les acteurs du marché à être un peu plus prudents quant à la possibilité que la politique de taux d'intérêt négatifs soit levée lors de la réunion de mars de la BOJ", a déclaré Ryutaro Kimura, stratège en matière de revenus fixes chez AXA Investment Managers.

Toutefois, comme le taux à 10 ans oscille toujours autour de 0,7 %, les investisseurs semblent continuer à parier sur le fait que la politique monétaire restera relativement accommodante, même après la normalisation, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque s'attendait à un cycle positif au Japon, dans lequel la croissance de l'emploi et des salaires conduirait à une hausse modérée de l'inflation, et des sources familières avec la réflexion de la BOJ disent que la banque centrale est sur la bonne voie pour sortir des taux négatifs dans les mois à venir.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 0,350 %.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 1,435 %. Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 2,5 points de base à 1,700 %.

Par ailleurs, le ministère des finances japonais a organisé mardi sa deuxième vente aux enchères d'obligations souveraines de transition climatique, cette fois-ci pour des obligations de transition à cinq ans.

Le ratio offre/couverture - une mesure de la demande lors des adjudications - était de 3,39, contre 3,44 lors d'une adjudication de JGBs standard à cinq ans plus tôt ce mois-ci. Un chiffre plus élevé indique une demande plus importante. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Savio D'Souza)