Les stocks de distillats moyens de Singapour atteignent leur plus haut niveau depuis 2 ans et demi en raison de la baisse des exportations

Le 14 mars 2024 à 09:49 Partager

Les stocks de distillats moyens de Singapour ont augmenté de 8% d'une semaine sur l'autre pour atteindre leur plus haut niveau depuis septembre 2021, alors que les exportations nettes de diesel/gazole et de carburéacteur/kérosène ont chuté de 98% et 26%, respectivement, selon les données officielles de jeudi.

Les stocks de gasoil/diesel et de jet fuel/kérosène au centre de stockage clé de Singapour étaient de 10,787 millions de barils, contre 9,99 millions de barils il y a une semaine, ont montré les données d'Enterprise Singapore. [O/SING1] La baisse importante des exportations nettes de diesel/gazole a été attribuée à une augmentation de plus de 38% des importations totales d'une semaine sur l'autre, les arrivées d'importations en provenance de Corée du Sud et de Chine étant le principal moteur. Cela correspond en grande partie aux attentes des négociants qui prévoyaient que ces cargaisons atterriraient à Singapour à court terme, compte tenu de la volatilité de la fenêtre d'arbitrage est-ouest et de la meilleure rentabilité des vendeurs au niveau régional en Asie. Les importations en provenance de Corée du Sud ont jusqu'à présent atteint leur niveau le plus élevé en 2024, selon les données. Les cargaisons chargées en mars devraient augmenter pour le troisième mois consécutif, selon les données de suivi des navires de Kpler et de LSEG. Cela indique que les pressions sur les prix à court terme en Asie se maintiendront, selon certains analystes. L'arbitrage sud-coréen étant désormais "plus favorable que celui du Moyen-Orient vers Singapour, aidé par la réduction des primes FOB (franco à bord), les écarts de prix du diesel de mars à Singapour se sont considérablement affaiblis et ne sont pas loin d'une structure de contango", a déclaré James Noel-Beswick, analyste chez Sparta Commodities. Une structure de prix en contango, où les prix au comptant sont plus élevés que les prix à terme, encourage généralement les négociants à conserver leurs stocks, car il est plus rentable de vendre des cargaisons à terme. Par ailleurs, les cargaisons de diesel/gazole en provenance du Moyen-Orient, principalement des Émirats arabes unis, et de l'Inde ont également été prépondérantes dans les importations totales de la semaine. Les exportations totales de diesel/gazole ont chuté d'environ 4 %, les volumes vers les destinations régionales ayant tous ralenti, en particulier vers l'Indonésie et l'Australie. Les exportations vers le Vietnam ont refait surface en raison de la demande rapide dans ce pays récemment. En ce qui concerne le carburéacteur/kérosène, les exportations en provenance de Chine ont également été évidentes, contribuant à la baisse des exportations nettes globales. Il y a encore des signes que les cargaisons d'origine chinoise se poursuivent en avril, étant donné que certaines grandes entreprises chinoises ont déjà commencé les ventes au comptant cette semaine, a déclaré une source de la raffinerie. (1 tonne = environ 7,45 barils pour le gasoil) (1 tonne = environ 7,88 barils pour le carburéacteur/kérosène)