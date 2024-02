FRANCFORT (awp/afp) - Le fabricant allemand de stylo Lamy, une entreprise familiale quasi-centenaire, a annoncé jeudi son rachat effectif par le groupe japonais Mitsubishi Pencil Company, dans un communiqué commun.

La marque allemande, connue notamment pour ses stylos à plume d'entrée et de moyenne gamme fabriqués en Allemagne, a souhaité "trouver un partenaire solide pour développer le domaine en croissance de l'écriture numérique et étendre les ventes à l'international", indique le communiqué, sans mentionner le montant de l'acquisition.

La cession "a été conclue avec succès avec la vente de toutes les actions de la société", précise Lamy.

Mitsubishi Pencil - totalement indépendant de Mitsubishi Motors, la marque automobile - a réalisé un chiffre d'affaires de 74'801 millions de yens (437 millions de francs suisses) en 2023, un montant "plusieurs fois supérieur à celui de la société Lamy", selon le communiqué. La société cible n'a pas communiqué de chiffre.

Lamy, créée en 1930 et dont l'usine de production et le siège se situent à Heidelberg (ouest), emploie 340 personnes et vend ses stylos dans 80 pays.

Mitsubishi veillera à ce que le siège comme la production restent à Heidelberg et à ce que des investissements soient réalisés pour le développement de la marque allemande, assure le communiqué.

"Le 'Made in Germany' continuera à jouer un rôle clé", a déclaré Markus Lamy, co-partenaire de l'entreprise.

Mitsubishi Pencil, avec les marques de stylos et crayons Uni-ball et Uni, a été fondée au Japon en 1887 et emploie actuellement 2.700 personnes dans le monde.

C'est le deuxième rachat en quelques mois d'une marque allemande de la branche, après l'acquisition en 2023 du fabricant de stylos de qualité Pelikan par le papetier français Hamelin.

lep/jpl/abx