Bourse de Londres : Londres stable à l'ouverture

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était stable à l'ouverture mercredi dans l'attente de nouvelles données économiques, et alors que les signaux en provenance des entreprises sont mitigés.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs cédait 0,06% à 6.165,74 points vers 07H50 GMT.

Les investisseurs "attendent des nouvelles économiques face à la montée des cas de Covid-19" dans le monde et notamment aux Etats-Unis, tempérant les espoirs d'une reprise de l'économie en Europe, remarque Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

De 40.000 nouveaux cas détectés par jour aux Etats-Unis, la pandémie pourrait bondir à 100.000 si "on ne renverse pas la tendance", a averti Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, tandis qu'en Angleterre, un pic d'infections dans la ville de Leicester a forcé cette ville à se reconfiner.

SSP (-2,41% à 251,00 pence) : le propriétaire de chaînes de restauration rapide comme Upper Crust et Caffè Ritazza, très présent dans les aéroports et gares, envisage de supprimer jusqu'à 5.000 emplois au Royaume-Uni à cause des ravages de la pandémie sur le secteur des transports.

SAINSBURY (+1,25% à 211,30 pence) : la chaîne de supermarchés affiche des ventes d'épicerie en hausse de 10,5% pour les trois mois terminés fin juin, avec une bonne performance de ses magasins Argos d'équipements pour la maison, d'articles de sports et bureautique, qui ont continué les ventes en ligne pendant le confinement, et en dépit d'une chute du chiffre d'affaires dans l'habillement.

BABCOCK (+3,51% à 321,10 pence) : le groupe d'aéronautique et de défense a annoncé l'arrivée d'un nouveau directeur général, David Lockwood, qui prendra la suite cet été d'Archie Bethel, qui prend à la retraite.

ved/sl