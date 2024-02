L'ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'Alexeï Navalny était "un homme très courageux" qui n'aurait "probablement" pas dû retourner en Russie, sans pour autant attribuer la responsabilité de la mort inattendue du leader de l'opposition russe.

Le président démocrate Joe Biden et d'autres dirigeants occidentaux ont rendu le président russe Vladimir Poutine responsable de la mort de M. Navalny, tout comme Nikki Haley, qui se trouve loin derrière M. Trump et qui est son seul rival pour l'investiture républicaine à la présidence.

"Navalny est une situation très triste, et c'est un homme très courageux, il était très courageux parce qu'il est retourné sur ses pas. Il aurait pu rester à l'écart", a déclaré M. Trump lors d'un entretien avec Laura Ingraham, animatrice de Fox News, en Caroline du Sud.

"Et, franchement, il aurait probablement mieux fait de rester à l'écart et de parler de l'extérieur du pays plutôt que de devoir y retourner, parce que les gens pensaient que cela pouvait arriver et que c'est arrivé. Et c'est une chose horrible", a-t-il déclaré.

Le Kremlin a nié toute implication dans la mort de M. Navalny et a déclaré que les allégations occidentales selon lesquelles M. Poutine était responsable étaient inacceptables.

M. Trump - qui a exprimé son admiration pour M. Poutine pendant son mandat à la Maison Blanche (2017-2021) et par la suite - a également continué à se comparer à M. Navalny, laissant entendre que les deux hommes avaient fait l'objet de poursuites injustes en raison de leurs convictions politiques.

"Mais cela se passe aussi dans notre pays", a-t-il déclaré. "Nous sommes en train de devenir un pays communiste à bien des égards. Et si vous regardez bien, je suis le principal candidat. Je suis mis en accusation".

Dimanche, M. Trump a écrit dans un billet de Truth Social que la mort de M. Navalny dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique la semaine dernière l'avait rendu "plus conscient de ce qui se passe" aux États-Unis. M. Trump n'a pas donné plus de détails, mais il a souvent décrit les 91 accusations criminelles portées contre lui comme étant motivées par des considérations politiques, ce que les procureurs nient.

Au cours de l'interview de mardi, réalisée en direct à Greenville quatre jours avant les primaires de l'État, M. Trump a continué à fustiger les migrants, les présentant comme une menace pour la sécurité publique sans apporter la moindre preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles ils sont plus violents que les Américains de souche.

À plusieurs reprises, les réponses de M. Trump, âgé de 77 ans, ont dévié vers des sujets secondaires.

Interrogé sur les véhicules électriques et la "liberté de mouvement" des Américains, M. Trump a parlé de l'utilité des droits de douane et a décrit ses interactions avec une entreprise américaine de fabrication de lave-vaisselle, dont le nom n'a pas été dévoilé, pendant son mandat.

M. Trump a fait l'éloge du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, qui l'a rejoint sur scène pour la dernière partie de l'entretien. L'ancien président a demandé en privé à des associés de nommer M. Scott, un ancien rival dans la bataille pour l'investiture républicaine, comme colistier, selon des sources familières avec le sujet.

Le fait de se lier à M. Scott pourrait avoir des avantages électoraux à court terme pour l'ancien président en Caroline du Sud, où les électeurs se rendent aux urnes samedi pour choisir le candidat républicain qui affrontera M. Biden lors de l'élection du 5 novembre.

Selon la plupart des sondages, M. Trump devance Mme Haley de plus de 30 points de pourcentage en Caroline du Sud, et son équipe est impatiente de lui porter un coup décisif. Toutefois, Mme Haley a déclaré qu'il était hors de question qu'elle se retire et qu'elle comptait poursuivre sa campagne jusqu'en mars.