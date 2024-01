Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une décision sur les taux d'intérêt en Chine ouvrira la semaine en Asie lundi, les investisseurs espérant - peut-être sans enthousiasme - que la banque centrale apportera un soulagement bien nécessaire à l'économie léthargique du pays et aux marchés qui grincent.

Cette décision sera suivie le lendemain par celle de la Banque du Japon - un événement tout aussi attendu, mais pour des raisons différentes - ce qui signifie que l'activité et le volume des transactions devraient commencer la semaine sur une bonne note.

L'activité et le volume des transactions devraient donc débuter la semaine sur une note positive, en particulier sur le marché des changes.

Le yuan chinois et le yen japonais abordent les réunions de leurs banques centrales respectives sur la défensive par rapport au dollar. La semaine dernière, le yuan a touché un plus bas de deux mois et les pertes cumulées du yen depuis le début de l'année ont atteint 5 %.

En effet, sur les neuf monnaies asiatiques, seule la roupie indienne est en hausse par rapport au dollar cette année. Et encore, ce n'est que d'un cheveu.

Le dollar est également en hausse par rapport à chacune de ses devises concurrentes du G10, même si l'on s'attend toujours à ce que la Fed réduise ses taux plus que n'importe quelle autre grande banque centrale du monde cette année, malgré le récent repli.

Les actions asiatiques devraient avoir un certain ressort lundi, après que le S&P 500 a atteint un nouveau record historique vendredi.

La hausse des actions mondiales a été déclenchée par le fabricant de puces taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. Jeudi, il a prévu une croissance de plus de 20 % de son chiffre d'affaires en 2024 grâce à l'explosion de la demande de puces haut de gamme utilisées dans l'intelligence artificielle.

L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon a progressé de plus de 1 % vendredi, mais a tout de même reculé pour la troisième semaine consécutive et a perdu plus de 5 % depuis le début de l'année.

Les actions chinoises sont au plus bas depuis cinq ans, les étrangers retirent leur argent du pays et le yuan chute. Pékin est pressé d'agir, mais il est nerveux face aux risques d'endettement et de change associés à de nouvelles mesures de relance.

Lundi, la banque centrale devrait laisser inchangés les taux préférentiels de référence à un et cinq ans (LPR) à 3,45 % et 4,20 %, respectivement. Une nouvelle déception pour les investisseurs, ou est-ce déjà intégré dans le prix de la monnaie et des actions ?

Parallèlement, la BOJ devrait également laisser sa politique inchangée mardi, et comme l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif de 2 % de la BOJ, la pression pour "normaliser" la politique et inverser les taux d'intérêt négatifs s'atténue.

Le yen est sur la défensive et, malgré une vague compréhensible de prises de bénéfices après avoir atteint des sommets en 34 ans, les actions japonaises pourraient repartir à la hausse lundi.

Parmi les autres événements clés du calendrier économique et politique de l'Asie/Pacifique cette semaine figurent le PIB sud-coréen, l'inflation à Tokyo, une décision sur les taux d'intérêt en Malaisie et les chiffres de l'inflation à la consommation en Nouvelle-Zélande, au Viêt Nam, à Singapour, à Hong Kong et en Malaisie.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Inflation de l'IPC en Malaisie (décembre)

- Inflation de l'IPC de Hong Kong (décembre)