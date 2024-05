Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le cuivre et l'or ont atteint des sommets en Asie lundi et l'argent a dépassé les 30 dollars. Ces gains sont d'autant plus remarquables que les obligations et les devises se sont stabilisées dans des fourchettes et que les perspectives sont plus incertaines qu'optimistes.

Les actions mondiales, quant à elles, sont restées bloquées juste en dessous du pic record de la semaine dernière.

La hausse de 18 % de l'or depuis le début de l'année a été attribuée, selon les cas, aux achats chinois, aux tensions politiques mondiales et aux prévisions de baisse prochaine des taux américains, ce qui est considéré comme une aubaine pour un métal qui n'offre pas de rendement du tout.

Le cuivre monte en flèche grâce aux efforts les plus importants déployés par la Chine pour sortir son marché immobilier du marasme.

Vendredi, les autorités ont promis un financement de mille milliards de yuans pour la construction de logements abordables et le réaménagement, et ont déclaré que les gouvernements locaux interviendraient en tant qu'acheteurs. Beaucoup de choses ne sont pas claires, comme l'effet sur les prix de l'immobilier, et les prix des actions des promoteurs ont vacillé jusqu'à lundi.

Mais le signal macroéconomique a suffi à mettre le feu aux poudres pour les vendeurs à découvert de cuivre.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que les négociants Trafigura et IXM cherchaient du cuivre physique à livrer contre d'importantes positions à découvert sur les contrats à terme de Chicago. Les volumes de transactions ont augmenté à Shanghai et à Londres et l'argent a suivi le mouvement, gagnant 3 % en Asie pour dépasser les 30 dollars l'once.

Lundi, les prix du pétrole n'ont pas réagi immédiatement à l'annonce du crash d'un hélicoptère qui, selon un responsable iranien, aurait tué le président et le ministre des affaires étrangères de l'Iran.

La semaine à venir est pauvre en données de premier plan, mais contient des chiffres PMI préliminaires, les minutes de la Réserve fédérale et les bénéfices de Nvidia, ainsi qu'un certain nombre de discours de décideurs politiques, avec en tête le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, lundi.

La semaine dernière, les obligations se sont redressées et le dollar a chuté après le ralentissement de l'inflation américaine, comme prévu. Mais les bons du Trésor se sont rétractés et les rendements ont augmenté vendredi, tandis que le dollar a trouvé un certain soutien alors que les investisseurs attendent de nouvelles données pour tracer les perspectives économiques.

Les procès-verbaux de la Fed cette semaine et de la banque centrale australienne montreront probablement que les banquiers centraux jouent la montre.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Discours : Jefferson de la Fed, Jansson et Thedeen de la Riksbank, Broadbent de la BoE.