En 2023, des médicaments puissants pour la perte de poids, comme le Wegovy de Novo Nordisk, sont apparus au grand jour, dans les médias sociaux, les cabinets médicaux et les cocktails, offrant un nouveau moyen de lutter contre les taux d'obésité record.

Mais la demande extraordinaire et les prix élevés de ces médicaments les rendront inaccessibles à de nombreux patients susceptibles d'en bénéficier au cours de l'année à venir.

Les nouveaux médicaments sont connus sous le nom d'agonistes du GLP-1, qui imitent l'activité d'une hormone qui ralentit la digestion et aide les gens à se sentir rassasiés plus longtemps. Lors des essais cliniques, les patients ont perdu de 15 à 20 % de leur poids corporel, selon le médicament. Près de 120 millions d'adultes américains pourraient être éligibles au traitement, tandis que Novo affirme que son marché cible est constitué de plus de 760 millions de personnes souffrant d'obésité dans le monde.

Les chercheurs ont également découvert que les traitements pouvaient protéger contre les maladies cardiaques et rénales, et ils les testent pour des maladies telles que la maladie de Parkinson et la dépendance à l'alcool.

Pourtant, Novo Nordisk ne parvient pas à produire suffisamment de Wegovy pour répondre à la demande et ne le vend que dans quelques-uns des pays les plus riches du monde. Pour perdre du poids, de nombreuses personnes se sont tournées vers l'Ozempic, le médicament de Novo contre le diabète, qui contient le même ingrédient actif. Cela a entraîné des pénuries d'Ozempic et de nouveaux obstacles en matière d'assurance pour les patients diabétiques qui en ont besoin.

Eli Lilly and Co vient de lancer Zepbound, un autre GLP-1, pour la perte de poids. Les rivaux de l'industrie pharmaceutique, notamment Pfizer Inc et AstraZeneca Plc, cherchent également à pénétrer ce marché, qui devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici dix ans. Ils testent des versions qui pourraient être plus pratiques et présenter moins d'effets secondaires.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Lorsque des médicaments comme le Wegovy fonctionnent, ils peuvent changer la vie des personnes dont le poids augmente les risques de santé, du diabète aux maladies cardiaques et rénales. De nombreux patients luttent depuis des années contre l'obésité et constatent que les changements de régime et l'exercice physique ne sont pas viables par eux-mêmes.

Pourtant, les coûts potentiels sont extraordinaires, les prix de Wegovy et de Zepbound aux États-Unis étant supérieurs à 1 000 dollars par mois. Les données actuelles suggèrent que les patients doivent continuer à les utiliser à long terme pour maintenir leur perte de poids.

Les assureurs privés trouvent des moyens de retarder ou de refuser l'utilisation de ces médicaments. Certains médecins affirment qu'il leur est plus difficile d'obtenir une couverture pour les patients noirs et hispaniques souffrant d'obésité, qui dépendent des régimes d'assurance maladie publics et sont exposés à un risque plus élevé de diabète et d'autres complications.

"Le Dr Andres Acosta, spécialiste de l'obésité à la Mayo Clinic, a déclaré : "Allons-nous avoir une couverture pour la majorité d'entre nous ou s'agira-t-il d'un médicament réservé à l'élite qui peut payer de sa poche ?

Les autorités de réglementation examinent les rapports faisant état d'effets secondaires rares, y compris un lien potentiel avec des pensées suicidaires, tandis qu'il faudra des années pour déterminer les éventuels risques à long terme.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR 2024

Ces tendances soulèvent de profondes questions pour les médecins qui tentent de déterminer quels sont les patients qui ont le plus besoin de ces médicaments et comment leur en donner l'accès.

Le Dr Lauren Eberly, professeur adjoint de médecine cardiovasculaire à la Perelman School of Medicine de l'université de Pennsylvanie, a constaté que l'utilisation des médicaments GLP-1 pour le diabète était plus faible chez les patients noirs, asiatiques et hispaniques bénéficiant d'une assurance maladie privée que chez leurs homologues blancs. Elle travaille actuellement à une nouvelle étude sur les tendances en matière de couverture pour la perte de poids.

"Nous sommes vraiment inquiets des inégalités que cela va perpétuer en tant que résultat direct de l'inaccessibilité de ces médicaments, en particulier pour les groupes les plus marginalisés", a déclaré Mme Eberly.

Le Dr Lauren Oshman, professeur associé au département de médecine familiale de l'université du Michigan, s'attend à ce que de nombreux patients se retrouvent dans l'incapacité d'acheter les nouveaux médicaments amaigrissants en 2024. Les médecins devraient connaître tous les outils de traitement de l'obésité, depuis les conseils jusqu'aux médicaments plus anciens et moins chers qui entraînent une perte de poids moins importante, mais qui sont tout de même bénéfiques pour la santé, a déclaré le Dr Oshman.

"D'une certaine manière, nous pouvons faire un meilleur travail dans l'ensemble du traitement de l'obésité", a-t-elle déclaré.

Les experts de l'obésité affirment qu'ils doivent également prendre en compte les personnes qui n'ont pas besoin de ces médicaments. Selon certaines estimations, jusqu'à 40 % des personnes souffrant d'obésité ne présentent pas d'autres risques graves pour leur santé.

"Ces médicaments ne devraient pas être jetés dans l'eau ou pris par des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin", a déclaré le Dr Susan Yanovski, codirectrice de la recherche sur l'obésité à l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales. Pour ceux qui en ont besoin, des recherches sont nécessaires pour savoir comment maintenir la perte de poids à long terme et s'ils peuvent réduire ou arrêter l'utilisation des médicaments.

"Nous ne voulons pas seulement influer sur leur poids", a déclaré M. Yanovski. "Notre objectif ultime est d'avoir un impact sur la façon dont ils se sentent et, éventuellement, sur leur durée de vie.