Métaux précieux : mauvaise semaine pour le palladium, l'or se reprend

L'or spot a progressé de 0,3% à 1 800,40 USD en matinée, mais le bilan hebdomadaire est pour l'heure négatif pour la première fois en cinq semaines. Facilitant la progression de l'or, le dollar s'est affaibli, rendant le métal précieux plus intéressant pour ceux qui détiennent d'autres devises. L'or continue d'être entouré car les banques centrales ne sont pas pressées de relever les taux d'intérêt. "La croissance reste une très grande préoccupation pour les banques centrales", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI AM.

Les investisseurs ont suivi de près les signaux de la Fed, car l'or, actif sans rendement, a tendance à profiter de l'environnement de taux bas, tandis que certains considèrent la relique barbare comme une couverture contre une inflation plus élevée alimentée par des mesures de relance massives. Et les signaux ont été mitigés, avec un récent rapport de la Fed montrant que l'économie américaine a "légèrement ralenti" en août. Mais un certain nombre de responsables de la Fed ont déclaré cette semaine que le ralentissement de la croissance de l'emploi en août ne remettrait pas en cause les plans de réduction des achats d'actifs cette année.

Malgré les risques macroéconomiques élevés, il est peu probable que la Fed abandonne ses projets de réduction de soutien dès 2021 et l'or devrait baisser au quatrième trimestre, autour de 1 700 USD, estime Citi Research dans une note.

L'argent progressait en matinée de 0,5% à 24,20 USD l'once, mais a baissé de 2% cette semaine. Le platine a gagné 0,4% à 981,19 USD, mais affiche une baisse de plus de 4% en hebdomadaire. Enfin, le palladium reprend 0,5% à 2 189,33 USD mais cède 9% sur la semaine.

Le palladium décroche