NIKKEI : Le Nikkei à Tokyo finit en baisse de 0,36%

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "impeachment" (mise en accusation) à l'encontre de Donald Trump, estimant que le locataire de la Maison blanche avait abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival démocrate Joe Biden.

Dans le dossier commercial, le président américain a fustigé la Chine en critiquant les pratiques commerciales "inéquitables" de Pékin dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Ces annonces ont entraîné une poussée d'aversion au risque à Wall Street qui s'est propagée aux marchés asiatiques. Les secteurs japonais du pétrole et du charbon et celui des équipements de transport ont compté par les plus fortes baisses sectorielles avec des pertes d'environ 1%.

