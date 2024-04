(.)

LE CAIRE, 13 avril (Reuters) - Les autorités commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) ont annoncé samedi la saisie d'un navire par les "autorités régionales" à 50 milles marins (92 km) au nord-est de Fujairah, aux Émirats arabes unis.

L'UKMTO n'a pas précisé à quelles autorités elle faisait référence.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a également signalé samedi un incident d'"arraisonnement" au même endroit.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, attaquent depuis des mois des navires en mer Rouge, affirmant ainsi leur soutien aux Palestiniens engagés dans la guerre à Gaza.

Le commandant de la marine des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré mardi que la présence d'Israël aux Émirats arabes unis était considérée comme une menace par Téhéran et qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz - à l'entrée du Golfe - si cela était jugé nécessaire. Fujairah est située sur la rive orientale du détroit d'Ormuz.

Les attaques des Houthis en mer Rouge perturbent le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à choisir des voyages plus longs et plus coûteux contournant l'Afrique australe. Elles attisent aussi les craintes d'une extension de la guerre entre Israël et le Hamas à tout le Moyen-Orient.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles houthies en réponse aux attaques contre les navires. (Reportage Enas Alashray et Muhammad Al Gebaly ; Version française Elizabeth Pineau)