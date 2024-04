Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés dans les premiers échanges vendredi, les acteurs du marché attendant une nouvelle offre de dette, alors que les rendements américains et les prix du pétrole restent élevés.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,16%-7,21% après sa dernière clôture à 7,1905%, a déclaré un négociant auprès d'un négociant principal.

"Il y a des nouvelles concernant les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, et cela devrait rendre les investisseurs nerveux, mais le rendement de référence devrait se maintenir entre 7,20 % et 7,21 % pour l'instant, car il n'y a pas de nouveau sommet pour le pétrole et les bons du Trésor", a ajouté le négociant.

New Delhi souhaite lever 240 milliards de roupies (2,87 milliards de dollars) par la vente d'obligations, dont un nouveau titre à 40 ans.

Les prix du pétrole ont bondi vendredi en réaction aux informations selon lesquelles des missiles israéliens avaient frappé un site en Iran, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité d'une interruption de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient.

Le contrat de référence pour le pétrole Brent a grimpé vers les 90 dollars le baril.

La hausse des prix des matières premières a un impact sur l'inflation de détail en Inde et pourrait rendre plus difficile la réalisation de l'objectif de 4 % de la Reserve Bank of India, ce qui retarderait l'assouplissement de la politique monétaire.

Entre-temps, les rendements américains se sont éloignés de leurs récents sommets, la demande d'actifs sûrs ayant augmenté dans le contexte de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, mais le rendement à 10 ans reste confortablement au-dessus de la barre des 4,50 %.

Les investisseurs ont réduit leurs attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions des taux américains en 2024 et les contrats à terme évaluent maintenant la possibilité de réductions de moins de 50 points de base (pb) d'ici la fin de l'année, ce qui est nettement inférieur aux 150 pb prévus au début de l'année, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en hausse de 4,1 % à 90,65 $ le baril, après une baisse de 0,2 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,5098 %, rendement à deux ans à 4.8856% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 240 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 240 milliards de roupies ** La RBI va procéder à une prise en pension à taux variable de 14 jours pour 750 milliards de roupies (1$ = 83,6180 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition d'Eileen Soreng)