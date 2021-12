Oeberg vainqueur ! Julia Simon 2e !

Elvira Oeberg a été la plus forte sur la poursuite du Grand-Bornand ! La Suédoise, partie en 3e position a profité de sa vitesse à ski et son 18/20 derrière la carabine pour glaner un succès précieux. Elle s'impose de peu (+4"2) devant la Française Julia Simon auteur d'un magnifique 19/20 qui partait 13e ! Le podium est complété par la soeur de la vainqueur du jour Hanna Oeberg auteur d'un 18/20. Une deuxième bleue participera à la cérémonie des fleurs à savoir Anais Bescond 6e avec un excellent 19/20 ! Anais Chevalier-Bouchet termine 14e avec un 16/20 et Justine Braisaz-Bouchet 17e avec un 15/20. Rendez-vous demain pour la première poursuite de la saison.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)