(Reuters) - Des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, réunis au sein de l'Opep+, sont convenus de prolonger l'accord actuel de réduction de la production de brut jusqu'à la fin du deuxième trimestre afin d'éviter une offre excédentaire, ont déclaré des sources dimanche.

En novembre, l'Opep+ a accepté des réductions volontaires totalisant environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite qui a reconduit sa propre réduction volontaire.

L'Opep+ a mis en oeuvre une série de baisses de la production depuis la fin 2022 pour soutenir le marché face à l'augmentation de la production des États-Unis et d'autres producteurs non membres et aux inquiétudes concernant la demande alors que les principales économies sont confrontées à des taux d'intérêt élevés.

Les prix du pétrole sont restés soutenus en raison des tensions géopolitiques croissantes liées aux attaques des Houthis du Yémen en mer Rouge, malgré les inquiétudes sur la croissance économique et les taux d'intérêt élevés.

Les contrats à terme sur le Brent pour le mois de mai se sont établis à 83,55 dollars le baril vendredi, soit une hausse de 1,64 dollar, ou 2%.

La semaine dernière, des sources ont déclaré à Reuters que l'Opep+ envisagerait d'étendre les réductions de la production de pétrole au deuxième trimestre, l'une d'entre elles estimant qu'il s'agissait d'une éventualité "probable".

Les pays membres de l'Opep+ annoncent leurs réductions séparément. Le Koweït a déclaré qu'il réduirait sa production de pétrole de 135.000 bpj jusqu'en juin, l'Algérie de 51.000 bpj et Oman de 42.000 bpj.

Les perspectives de demande de pétrole sont incertaines pour cette année. L'Opep s'attend à une nouvelle année de croissance relativement forte de la demande de 2,25 millions de bpj, tirée par l'Asie, tandis que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une croissance beaucoup plus lente de 1,22 million de bpj.

