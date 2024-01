* En Europe, le CAC 40 et le Stoxx 600 perdent environ 0,3%



* Wall Street dans le rouge à mi-séance



* L'attentisme prévaut avant la BCE et les chiffres l'inflation



*



Les actions chinoises recoivent timidement la perspective d'un plan de sauvetage gouvernemental







par Augustin Turpin



23 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, reprenant leur souffle après les hausses enregistrées la semaine dernière, dans un contexte d'attentisme et alors que les investisseurs chinois ont reçu timidement la possibilité de mise en place d'un plan de sauvetage de grande envergure par Pékin.



À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,34% à 7.388,04 points. Le Footsie britannique prend 0,08% et le Dax allemand perd 0,3%.



L'indice EuroStoxx 50 cède 0,3%, le FTSEurofirst 300 0,27% et le Stoxx 600 0,26%.



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones cède 0,5%, le Standard & Poor's 500 0,1% et le Nasdaq Composite 0,1%.



Après plusieurs jours de net optimisme sur les marchés, avec un record du S&P à la clé, le climat est désormais à l'attentisme, les investisseurs attendant la succession d'indicateurs et de rendez-vous de politique monétaire prévus dans les prochains jours pour se positionner.



Le principal évènement attendu dans la journée, la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon, s'est terminée sans surprise, la banque centrale ayant maintenu sa posture ultra-accommodante.



La surprise est venue de la publication par Bloomberg de rapports selon lesquels les autorités chinoises envisagent de prendre de nouvelles mesures, dont la mobilisation d'environ 2.000 milliards de yuans (257,35 milliards d'euros), pour stabiliser un marché boursier domestique en difficulté.



Ces informations n'ont entraîné qu'une reprise modérée des actions chinoises, qui ont atteint leur plus bas niveau en cinq ans lundi.



Selon Samy Char, analyste chez Lombard Odier, il y a peu de risques que le type de liquidation agressive qui a frappé les marchés chinois cette semaine s'étende à d'autres régions du monde financier.



"Il s'agit d'une économie excédentaire. Il y a beaucoup d'épargne dans le secteur privé. Il n'y a donc pas de risque de contagion financière et de défaillance du système financier", a-t-il déclaré.



"Ils disposent d'une marge de manœuvre et d'une épargne suffisantes pour éviter un accident financier. Ce que l'on ne peut pas éviter, c'est le fait de devoir digérer les excès, ce qui implique de prendre des pertes", a-t-il ajouté.



En Europe, le secteur des services aux collectivités , sensible aux taux d'intérêt, recule de 0,84%, tandis que le compartiment du secteur minier



a bondi de 1,91%.



La hausse des rendements obligataires a également pesé sur les échanges, le rendement du Bund allemand à 10 ans ayant atteint son plus haut niveau en sept semaines.



VALEURS



Le titre TF1 cloture en tête du CAC40, en hausse de 7,6% après un relèvement de recommandation d'Oddo à "surperformer", l'intermédiaire soulignant l'amélioration des perspectives du groupe après le lancement de la plate-forme de streaming TF1+.



LES INDICATEURS DU JOUR



La confiance des consommateurs de la zone euro a baissé de 1,0 point en janvier par rapport au moins précédent, selon des chiffres de la Commission publiés mardi, l'estimation "flash" montrant également que le moral des consommateurs avait baissé à -16,1 ce mois-ci, contre -15,1 en décembre.



CHANGES



Le billet vert progresse (0,36%) face à un panier de devises de référence



et a atteint son record de six semaines vers 15h48 GMT, tandis que l'euro



perd 0,46% à 1,0831 dollar.



TAUX



Les rendements obligataires en zone euro augmentent, le rendement du Bund allemand à 10 ans ayant atteint son plus haut niveau en sept semaines, les investisseurs assurant leurs paris sur une réduction anticipée des taux avant la réunion de politique générale de la BCE jeudi.



Le rendement du dix ans allemand a gagné 5,4 points de base (pb) à 2,344%, celui du taux à deux ans gagnant 1,9 pb à 2,71%.



Les marchés obligataires américains progressent également, celui à dix ans



gagnant 5,9 pb à 4,1531%.



PÉTROLE



Les prix du pétrole ralentissent leur hausse, les investisseurs mettant en balance les tensions au Proche-Orient avec les perturbations sur l'approvisionnement aux États-Unis et la reprise de la production en Libye.



Le Brent prend 0,11% à 80,15 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,39% à 75,05 dollars



.



A SUIVRE MARDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)