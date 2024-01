* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,16% et le Stoxx 600 0,11%



* Wall Street dans le désordre à mi-séance, Apple baisse



* Nouvelle contraction du secteur manufacturier en zone euro



* Remontée des rendements obligataires en Europe et aux USA



par Claude Chendjou



PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en baisse mardi et à Wall Street deux des trois indices étaient également dans le rouge en fin de matinée à New York, les investisseurs ayant opté pour des prises de bénéfice pour la première séance de 2024 après une fin d'année euphorique.



À Paris, le CAC 40 , qui a grimpé de 16,51% en 2023, a fini mardi en repli de 0,16% à 7.530,86 points. Le Footsie britannique , qui a gagné 3,78% en 2023, a abandonné 0,15%. Le Dax allemand , qui a bondi de 20,3% l'an dernier, a pris 0,11%, grâce notamment au segment défensif de la santé.



L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,2% et le FTSEurofirst 300



de 0,07%. Le Stoxx 600 a perdu 0,11% après un gain de 12,74% sur l'ensemble de 2023.



Dans une séance volatile, marquée par de faibles volumes et l'absence de nombreux investisseurs dans le sillage des fêtes de fin d'année, les indices en Europe ont alterné un pied dans le vert, un autre dans le rouge, plombés essentiellement par les nouvelles technologies (-1,72%), la chimie



(-0,45%) et la distribution (-0,98%).



La tendance positive de la matinée s'est effacée avec la publication des indicateurs d'activité PMI manufacturier en Europe. Pour l'ensemble de la zone euro, l'activité manufacturière s'est contractée en décembre pour le 18ème mois d'affilée, avec un indice à 44,4 en décembre après 44,2 en novembre, suggérant une récession au quatrième trimestre.



VALEURS EN EUROPE



ASML a reculé de 2,55% après avoir annoncé que le gouvernement néerlandais avait révoqué partiellement sa licence d'exportation pour l'envoi de certains équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine.



Les groupes de logistique Maersk (+6,38%), Hapag-Lloyd



(+3,26%) et Frontline (+3,9182%) ont profité de la perspective d'une hausse de leurs tarifs de fret sur fond de tensions en mer Rouge.



Monte dei Paschi a grimpé de 6,14% après que le ministre de l'Economie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré dans une interview à un journal que la vente par le Trésor italien de sa participation dans la banque se déroulait avec succès.



Valeo a gagné 1,68% après l'annonce de la nomination d'Edouard de Pirey au poste de directeur financier.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones progresse de 0,15%, mais le Standard & Poor's 500 fléchit de 0,40% et le Nasdaq de 1,23% sur fond de remontée des rendements obligataires.



Apple perd 2,96%, Barclays ayant abaissé sa recommandation sur la société la mieux valorisée au monde, disant redouter que la demande pour ses appareils, allant de l'iPhone au Mac, reste faible en 2024.



CHANGES



Le dollar monte, de 0,73%, face à un panier de devises de référence pour la première séance de l'année alors que les cambistes attendent dans la semaine les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et de l'inflation en Europe.



L'euro recule de 0,81% à 1,0954 dollar, les investisseurs digérant les données des PMI.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain de 3,4 points de base, à 2,065% après une chute de 55 points sur l'ensemble de 2023, la baisse la plus marquée depuis 2014, alors que les marchés financiers se montrent plus sceptiques sur l'ampleur de la réduction des taux au-delà de 2024.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche en hausse de 8,8 points de base, à 3,9331%, mais reste loin de son pic de plus de 5% touché en octobre 2023.



PÉTROLE



Le pétrole est volatil, les investisseurs étant partagés entre l'impact des turbulences économiques et les tensions en mer Rouge: le Brent recule de 1,06% à 76,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,33% à 70,70 dollars .



Les deux références du pétrole ont pris plus de 2% dans les échanges en matinée.



A SUIVRE MERCREDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)