Point marchés-Léger repli attendu en Europe, la conjoncture inquiète toujours (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * L'Europe devrait ouvrir en petite baisse * Wall Street et l'Asie ont terminé en repli après l'ISM manufacturier * Calme plat sur les changes et les rendements * L'enquête ADP sur l'emploi attendue à 12h15 GMT par Laetitia Volga PARIS, 2 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient rester orientées à la baisse mercredi face aux craintes liées à l'impact des tensions commerciales sur l'économie mondiale au lendemain de statistiques décevantes en Europe et aux Etats-Unis. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,1% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres reculeraient chacun d'environ 0,4%. Les indices européens ont terminé sur un repli marqué mardi, affectés principalement par la forte contraction du secteur manufacturier en septembre aux Etats-Unis, dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique et de tensions commerciales entre Pékin et Washington. Dans la zone euro, l'activité du secteur manufacturier a enregistré en septembre sa contraction la plus marquée depuis près de sept ans. "Les négociations commerciales sino-américaines prévues la semaine prochaine sont primordiales en ce qui concerne les perspectives du secteur manufacturier. Si tout se passe bien, nous pourrions assister à une reprise en forme de V des données ISM dans les mois à venir", a déclaré Hirokazu Kabeya, responsable de la stratégie globale chez Daiwa Securities. Unique statistique majeure au programme de la séance, l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera publiée à 12h15 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini mardi en baisse en réaction à la baisse de l'activité manufacturière aux Etats-Unis qui réveille les inquiétudes concernant l'impact de la guerre commerciale sur la première économie mondiale. L'indice Dow Jones a perdu 1,28%, le S&P-500, plus large, a cédé 1,23% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a abandonné 1,13%. Les valeurs industrielles 3M et Caterpillar ont perdu plus de 3%. EN ASIE Affecté par les mêmes inquiétudes, le Nikkei à Tokyo a perdu 0,5%. A l'approche de la clôture, l'indice Kospi à Séoul recule de 1,8%, à un plus bas de trois semaines, en raison notamment des tensions à Hong Kong où la Bourse cède 0,29%. Les marchés asiatiques réagissent également au tir d'au moins un nouveau missile par la Corée du Nord, une information rapportée par l'armée sud-coréenne et le gouvernement japonais, au lendemain de l'annonce par Pyongyang de discussions de travail avec les Etats-Unis le week-end prochain. Les marchés de Chine continentale sont fermés pour la fête nationale et le resteront jusqu'à lundi prochain inclus. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans remonte de deux points de base à 1,66% après être tombé la veille sous 1,62%, un plus bas de trois semaines, les inquiétudes sur la croissance de l'économie américaine ayant conduit les investisseurs à se réfugier sur le marché obligataire. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund allemand à 10 ans suit le mouvement pour remonter à -0,54%. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, se stabilise après avoir été pénalisé par la contraction surprise de l'ISM manufacturier. L'euro est stable, autour de 1,093 dollar. La livre sterling sera à surveiller alors que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit présenter dans la journée son ultime proposition aux Européens pour tenter de parvenir à un Brexit ordonné. PÉTROLE Les cours du pétrole montent à la faveur d'une baisse inattendue des stocks de brut américains, d'après les données de l'American Petroleum Institute (API). Le Brent gagne 0,85% à 59,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,25% à 54,29 dollars. Le marché attend pour 14h30 GMT les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi privé septembre +140.000 +195.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21773,64 -111,60 -0,51% +8,79% Topix 1596,29 -6,71 -0,42% +6,84% Hong Kong 26029,26 -63,01 -0,24% +0,71% Taiwan 10947,88 -19,77 -0,18% +2,21% Séoul 2035,54 -36,88 -1,78% -0,27% Singapour 3110,57 -35,46 -1,13% +1,36% Shanghai ferméé Sydney 6639,90 -102,90 -1,53% +17,60% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26573,04 -343,79 -1,28% +13,91% S&P-500 2940,25 -36,49 -1,23% +17,29% Nasdaq 7908,69 -90,65 -1,13% +19,19% Nasdaq 100 7684,14 -65,31 -0,84% +21,39% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1526,18 -19,49 -1,26% +14,63% Eurostoxx 50 3518,25 -51,20 -1,43% +17,22% CAC 40 5597,63 -80,16 -1,41% +18,33% Dax 30 12263,83 -164,25 -1,32% +16,15% FTSE 7360,32 -47,89 -0,65% +9,40% SMI 9952,50 -125,82 -1,25% +18,07% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0931 1,0930 +0,01% -4,69% Dlr/Yen 107,79 107,74 +0,05% -2,24% Euro/Yen 117,83 117,77 +0,05% -6,65% Dlr/CHF 0,9945 0,9933 +0,12% +1,33% Euro/CHF 1,0871 1,0857 +0,13% -3,40% Stg/Dlr 1,2266 1,2301 -0,28% -3,85% Indice $ 99,2100 99,1280 +0,08% +3,16% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5390 +0,0180 Bund 2 ans -0,7510 +0,0030 OAT 10 ans -0,2359 +0,0250 +30,31 Treasury 10 ans 1,6628 +0,0190 Treasury 2 ans 1,5580 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 54,28 53,62 +0,66 +1,23% +18,49% Brent 59,42 58,89 +0,53 +0,90% +9,73% (Édité par Patrick Vignal)