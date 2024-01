* Le Dow Jones gagne 0,07%, le S&P-500 0,18% et le Nasdaq 0,09%

NEW YORK, 5 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en petite hausse après une séance en dents de scie vendredi, au gré d'indicateurs contrastés sur l'état de l'économie américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, ou 25,77 points, à 37 466,11 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,18% et le Nasdaq Composite 13,77 points (0,09%) à 14 524,07 points.

Au cours de la semaine écoulée, le S&P a reculé de 1,52%, le Dow Jones de 0,59% et le Nasdaq de 3,25%. Pour le S&P, il s'agit de sa pire performance hebdomadaire depuis octobre dernier, pour le Nasdaq, depuis septembre dernier.

La publication, une heure avant l'ouverture, d'un rapport mensuel sur l'emploi attestant d'un nombre important de créations d'emplois en décembre, supérieur aux attentes, a d'abord réduit l'espoir nourri par les investisseurs d'une baisse rapide des taux de la Réserve fédérale.

Par la suite, la baisse de l'indice ISM des services, à 50,6 en décembre contre 52,7 en novembre, plutôt de nature à favoriser un assouplissement de la politique monétaire, a limité les pertes des indices, qui ont finalement achevé la séance en territoire légèrement positif.

Globalement, la prudence semble prédominer en ce début d'année 2024 après le fort mouvement haussier de la fin d'année dernière, encouragé par la perspective d'une baisse des taux, et tout ingrédient alimentant l'hypothèse contraire encourage les prises de bénéfice.

"Pour l'instant, cela ressemble à une saine correction dans un marché en surachat en fin d'année dernière", a estimé Greg Boutle, directeur de la stratégie actions et dérivés pour les Etats-Unis à BNP Paribas.

"En termes de données macroéconomiques, je pense qu'il y en a pour tout le monde", a-t-il ajouté.

D'après le baromètre FedWatch de CME Group, deux tiers des opérateurs continuent de parier sur une baisse d'au moins 25 points de base des taux de la Fed en mars prochain.

Les valeurs bancaires affichent toujours de bonnes performances, avant le début de la saison des résultats trimestriels la semaine prochaine, et le sous-indice S&P du secteur a atteint son plus haut niveau en 11 mois, porté notamment par des banques régionales comme KeyCorp, Citizens Financial Group ou Comerica.

Du côté des baisses, Applied Therapeutics a plongé de plus de 40%, son traitement contre les maladies cardiaques ayant affiché des résultats décevants lors d'un essai clinique de phase avancée. (David French, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)