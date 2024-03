par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 14 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, plombée par le repli du secteur des semi-conducteurs pour une deuxième séance consécutive, alors que l'accélération des prix à la production aux Etats-Unis a ravivé les préoccupations sur l'inflation et la possibilité que la Réserve fédérale (Fed) patiente davantage pour baisser les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,35%, ou 137,66 points, à 38.905,66 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 14,83 points, soit 0,29%, à 5.150,48 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 49,24 points (0,30%) à 16.128,53 points.

Des données publiées dans la journée montrent que les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'attendu en février, sous l'effet de la hausse des prix du carburant et des produits alimentaires.

Un rapport distinct indique que les ventes au détail ont rebondi le mois dernier, mais moins qu'anticipé.

Il est attendu que la Fed, qui se réunira la semaine prochaine, décide à nouveau de laisser ses taux inchangés.

Les traders misent majoritairement sur une première baisse des taux en juin, mais cette hypothèse a pris du plomb dans l'aile avec les données sur l'inflation, passant à 62,9% contre 81,7% une semaine plus tôt selon CME FedWatch.

"Si nous regardons l'inflation dans son ensemble, les données sont plutôt élevées ces deux derniers mois; toutefois le marché a continué d'aller plus haut", a commenté Tony Welch, directeur des investissements de SignatureFD.

"La politique de la Fed pourrait ne pas être aussi accommodante que le marché le voulait cette année, mais la perspective d'un resserrement supplémentaire demeure peu probable", a-t-il ajouté.

Particulièrement sensibles aux taux, les services publics et l'immobilier ont enregistré les plus fortes baisses du jour parmi les secteurs majeurs du S&P-500, respectivement en repli de 1,6% et 0,8%.

Déjà en recul la veille, l'indice des semi-conducteurs a perdu 1,8%, dans le sillage du déclin de 3,2% de Nvidia . Le secteur est en baisse de 3,5% cette semaine alors que les investisseurs ont privilégié des prises de bénéfices après les importants gains récents. (Rédigé par Jean Terzian)