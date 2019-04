Point marchés-Wall Street termine en baisse, résultats bancaires décevants

(Actualisé avec taux, changes et pétrole)

* Goldman Sachs sanctionné après ses résultats

* Les bancaires interrompent leur phase ascendante

* Washington fait des concessions à la Chine -sources

* Le Dow a perdu 0,10%, le S&P 0,06% et le Nasdaq 0,10%

par Stephen Culp

NEW YORK, 15 avril (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en léger recul lundi, les résultats décevants de Goldman Sachs et Citigroup ayant quelque peu refroidi l'enthousiasme des investisseurs.

L'indice Dow Jones a perdu 27,53 points, soit 0,10%, à 26.384,77. Le S&P-500, plus large, a reculé de 1,83 point, soit 0,06%, à 2.905,58 points, mais reste encore tout près de son record historique. Le Nasdaq Composite a cédé de son côté 8,15 points (-0,10%) à 7.976,01 points.

Le secteur financier (-0,62%) a pesé sur la tendance, dans le rouge pour la première fois en quatre jours, sous le coup des résultats des deux grandes banques américaines.

"Avec les performances peu reluisantes de Goldman, malgré un bénéfice meilleur que prévu, ce n'est pas forcément étonnant de voir les financières se replier un peu", note Michael James, de Wedbush Securities. "Les résultats et perspectives doivent être supérieurs aux estimations pour que la vigueur du marché se prolonge vu les niveaux que nous avons atteints", ajoute-t-il.

Alors que la saison des résultats bat son plein, les analystes s'attendent désormais à ce que les sociétés du S&P annoncent une baisse de 2,1% en moyenne de leur bénéfice sur un an, ce qui serait le premier repli annuel depuis 2016.

Quoiqu'il en soit, sur les 33 sociétés du S&P ayant publié leurs résultats, 81,8% d'entre elles ont annoncé des résultats meilleurs que prévu, contre une moyenne de 65% depuis 1994.

Sur le front commercial, les négociateurs américains se seraient résignés à revoir à la baisse leurs exigences en matière de réduction des aides publiques chinoises à l'industrie pour ne pas compromettre un accord plus large.

"C'est un élément globalement positif", note Sam Stovall, chargé de la stratégie chez CFRA Research. "Le président (Donald Trump) souhaite signer un accord pour pouvoir tourner la page."

VALEURS

Goldman Sachs a abandonné 3,85%, plus net repli du Dow Jones, après l'annonce d'une baisse des revenus dans la quasi-totalité de ses grandes divisions, qui occultent un bénéfice par action supérieur au consensus.

Citigroup (-0,06%) a mieux résisté après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu malgré une baisse de ses revenus, la banque new-yorkaise étant parvenue à réduire ses coûts, à faire croître sa banque d'investissement et à augmenter sa marge nette d'intérêts.

JPMorgan Chase en revanche, qui avait bondi de 4,7% vendredi en réaction à des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, a cédé 1,14%, deuxième plus forte baisse du Dow.

Bank of America a reculé de son côté de 1,13% à la veille de la publication de ses propres résultats.

L'indice bancaire a accusé une perte de 0,81%.

Hors secteur bancaire, Boeing a perdu 1,17% après que, dans un tweet, le président américain Donald Trump a invité l'avionneur à réparer et à "rebaptiser" son appareil 737 MAX.

De même, Lyft a poursuivi son repli, perdant 6,32%. Le spécialiste des VTC, entré en Bourse le 29 mars, se traite en retrait de 22% par rapport à son prix d'introduction.

LES INDICATEURS DU JOUR

Un net redressement de la croissance de l'activité dans la région de New York en avril, à un rythme plus soutenu que prévu, après être tombée en mars à son plus bas niveau depuis novembre 2016, n'a pas suffi à inverser la tendance.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles écarts, freinées par les incertitudes sur l'issue des négociations commerciales entre Washington et Pékin et le démarrage en demi-teinte des publications de résultats aux Etats-Unis.

TAUX

Les rendements des obligations du Trésor américain à long terme sont retombés par rapport à leurs pics de quatre semaines lundi. Le rendement du titre à 10 ans s'inscrit à 2,5561% contre 2,56% vendredi en fin de journée.

Le Bund est à 0,057% après un pic en séance à 0,08%, son plus haut niveau depuis le 20 mars.

Le rendement à dix ans grec est tombé à son plus bas niveau depuis septembre 2005 à 3,266% après l'annonce d'un excédent primaire supérieur aux attentes sur les trois premiers mois de l'année et dans la perspective qu'Athènes rembourse par anticipation des prêts du Fonds monétaire international (FMI).

CHANGES

Peu de mouvement a été constaté sur le marchés des changes.

Le dollar est en très légère baisse face à un panier de devises de référence (-0,04%) et l'euro se traite juste au-dessus du seuil de 1,13 dollar (-0,04%).

Parallèlement, le yen, défavorisé en début de journée par le regain général d'appétit pour le risque, est quasiment revenu à l'équilibre face au dollar et à l'euro.

De même, la livre sterling a gagné du terrain au fil des heures pour finir la journée tout près du seuil de 1,31 dollar , après des déclarations du secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, sur le caractère plus constructif qu'attendu des discussions entre le gouvernement et l'opposition travailliste.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en baisse après les déclarations ce week-end du ministre russe des Finances sur la possibilité d'une hausse de la production de la Russie comme de l'Opep.

Le brut léger américain perd 0,5% à 63,57 dollars le baril et le Brent cède 0,41% à 71,26 dollars.

Les pertes ont été limitées par la contraction de l'offre mondiale, avec la baisse de la production en Iran et au Venezuela dans la crainte de nouvelles sanctions américaines contre ces deux pays membres de l'Opep et face au risque d'un arrêt de la production en Libye avec la poursuite des combats.

A SUIVRE MARDI:

Outre les résultats de Bank of America, les investisseurs surveilleront ceux de Johnson & Johnson avant Bourse, avant ceux d'IBM et de Netflix post-clôture. (Stephen Culp, Juliette Rouillon pour le service français)