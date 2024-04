"Pour l'instant, le scénario de madame Lagarde suit son cours" (Carmignac)

Le 09 avril 2024 à 09:51 Partager

"La réunion du 11 avril sera probablement l'une des séquences les plus rapides de la Banque centrale européenne (BCE). Christine Lagarde a été claire en mars dernier : on peut s'attendre à une baisse des taux d'intérêt directeurs au mois de juin ainsi qu'à deux ou trois autres baisses plus tard cette année", résume Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.



Avant de poursuivre : "Cinq semaines seulement se sont écoulées depuis le dernier conseil des gouverneurs et de fait peu de statistiques supplémentaires à considérer, il est difficile d'envisager qu'une banque centrale, dont la politique monétaire se veut dépendante des données, dévie sa trajectoire."



Kevin Thozet souligne que les dernières publications sur le front de l'inflation ont certes surpris le consensus à la baisse avec un chiffre de 10 points de base inférieur aux attentes, mais elles étaient de fait pleinement alignées sur les prévisions de la BCE.



"Pour l'instant, le scénario de madame Lagarde suit son cours", ajoute l'analyste, qui s'attend à ce que la BCE procède à une baisse de taux en juin, puis qu'elle passe son tour en juillet.