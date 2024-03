Principal AM : "le mur de la dette à échéance sera confronté à des coûts de refinancement élevés"

"Il existe un risque bien anticipé cette année : en raison du cycle de hausse des taux de 2022-23 de la Fed, le mur de la dette à échéance sera confronté à des coûts de refinancement significativement plus élevés, ce qui pourrait déclencher une augmentation marquée des défauts de paiement", affirme Seema Shah, cheffe de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management.



"Cependant, en supposant que l'économie reste assez solide, un examen plus approfondi de la dynamique du refinancement montre que, à l'exception des segments de la moindre qualité du spectre du crédit, la sphère du crédit en général devrait être en mesure de passer le mur relativement indemne", précise l'analyste.



Un nombre record d'obligations émises pendant la pandémie à des taux d'intérêt très bas devrait arriver à maturité au cours des six prochaines années. En fait, au cours des trois prochaines années, un quart de l'ensemble de la dette américaine à haut rendement devra être refinancé à des taux supérieurs à ceux auxquels les entreprises ont été habituées ces dernières années.



"Bien que l'environnement des taux d'intérêt élevés ait effrayé certains investisseurs craignant que des coûts de refinancement plus élevés conduisent à une forte hausse des défauts de paiement, un examen plus approfondi révèle plusieurs facteurs qui suggèrent que la plupart des entreprises sont en bonne position pour passer le mur des échéances de la dette relativement indemnes", souligne Seema Shah.



Parmi ces facteurs, il y a le contexte macroéconomique résilient : "Malgré la hausse des taux d'intérêt, les spreads de crédit à haut rendement restent étroits, ce qui indique la solidité des fondamentaux du marché et un sentiment optimiste que la Fed orientera l'économie vers un atterrissage en douceur", observe t-elle.



Autre facteur, la reprise récente des obligations : "Les conditions du marché se sont améliorées, réduisant ainsi les coûts de refinancement par rapport à il y a cinq mois, grâce à une forte hausse des taux vers la fin 2023.