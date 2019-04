Qualcomm bondit à nouveau au lendemain d'un accord avec Apple

New York (awp/afp) - L'action Qualcomm prenait plus de 10% mercredi à Wall Street au lendemain d'une envolée boursière portée par l'optimisme des investisseurs après un accord mardi entre le fournisseur de puces et Apple, mettant fin à deux années de bataille juridique.

Qualcomm avançait de 10,66% à 77,96 dollars vers 16H10 GMT, après avoir clôturé mardi sur un bond de 23,2% juste après l'annonce de la fin du conflit avec Apple. La marque à la pomme gagnait quant à elle 1,34%, à 201,92 dollars après avoir clôturé à l'équilibre mardi.

Le bras de fer entre les deux entreprises qui a pris fin mardi se concentrait sur le montant des royalties demandées par Qualcomm. Le groupe fabrique les puces permettant de connecter les smartphones aux réseaux télécoms et détient la plupart des brevets. Une double position qui, selon Apple, lui faisait demander aux fabricants des sommes exorbitantes.

L'accord a mis fin à toutes les poursuites engagées de part et d'autre. Il prévoit qu'Apple verse une somme --dont le montant n'a pas été dévoilé-- à Qualcomm, ont expliqué les firmes mardi.

L'accord "semble extrêmement positif pour Qualcomm malgré l'absence de détails à ce stade", ont commenté les analystes de JPMorgan Chas mercredi, revoyant à la hausse leur perspective sur le cours de l'action à 88 dollars contre 54 dollars auparavant.

Les deux groupes ont signé un accord sur six ans sur les licences à compter d'avril 2019, renouvelable pour deux ans, ainsi qu'un accord "pluriannuel" de fourniture de puces, signifiant que Qualcomm redevient officiellement un fournisseur d'Apple. Là encore, aucune donnée financière n'a été précisée.

Interrogé sur la chaîne financière CNBC mercredi, le PDG de Qualcomm, Steven Mellenkopf, a affirmé que l'accord permettrait une relation "beaucoup plus normale" entre Qualcomm et Apple.

"Nous sommes parvenus à un accord qui convient aux deux entreprises", a-t-il encore ajouté, précisant que l'on n'est parvenu à un consensus "en une seule nuit".

Il n'a toutefois fourni aucun détail supplémentaire sur les termes financiers de l'accord.

