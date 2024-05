Le président iranien Ebrahim Raisi, un partisan de la ligne dure longtemps considéré comme un successeur potentiel du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué dans un accident d'hélicoptère sur un terrain montagneux près de la frontière avec l'Azerbaïdjan, ont déclaré lundi des responsables et des médias d'État.

Voici les réactions à cette nouvelle :

DÉCLARATION DU HAMAS :

La déclaration transmet les "plus profondes condoléances et la solidarité" du Hamas au Guide suprême iranien Ali Khamenei, au gouvernement iranien et au peuple iranien pour "cette immense perte".

Elle rend hommage aux dirigeants iraniens décédés pour leur soutien à la cause palestinienne et à la résistance contre Israël et se dit convaincue que les "institutions profondément enracinées" de l'Iran lui permettront de surmonter "les répercussions de cette grande perte".

MOHAMMED ALI AL-HOUTHI, CHEF DU COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE SUPRÊME HOUTHI DU YÉMEN, SUR X, ANCIENNEMENT TWITTER :

"Nos plus sincères condoléances au peuple iranien, aux dirigeants iraniens et aux familles du président Raisi et de la délégation qui l'accompagnait pour le martyre dont ils ont été victimes. Nous demandons à Dieu d'accorder à leurs familles patience et réconfort. En vérité, nous appartenons à Allah et c'est à Lui que nous reviendrons. Le peuple iranien continuera d'adhérer aux dirigeants loyaux de son peuple, par la volonté de Dieu".

LE PREMIER MINISTRE INDIEN NARENDRA MODI SUR X, ANCIENNEMENT TWITTER :

"Profondément attristé et choqué par la disparition tragique de Seyed Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran. Sa contribution au renforcement des relations bilatérales entre l'Inde et l'Iran restera à jamais gravée dans nos mémoires. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et au peuple iranien. L'Inde est aux côtés de l'Iran en cette période de tristesse".