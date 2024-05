Berne (awp/ats) - Un recours déposé contre la brochure explicative de l'initiative pour un frein aux coûts, mais aussi la hausse des violences dans les hôpitaux suisses et les départs en masse après le transfert du service juridique de la FIFA à Miami font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: Les Jeunes libéraux-radicaux ont déposé un recours contre la votation sur l'initiative pour un frein aux coûts, soumise au peuple le 9 juin, rapporte la SonntagsZeitung. Selon eux, le fait que l'évolution des salaires et des primes de l'assurance maladie est indiquée en pourcentage et non en chiffres absolus dans la brochure explicative du Conseil fédéral induit la population en erreur. Cette présentation ne permet pas de voir que les salaires ont augmenté nettement plus que les primes, assurent-ils. L'association des médecins critique également ce point. La Chancellerie fédérale rejette la critique dans le journal, soulignant que la présentation en pourcentage est appropriée. Pour des raisons formelles, les Jeunes libéraux-radicaux ont déposé des recours dans les cantons de Bâle, Berne et Zurich.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les célibataires, les personnes fortunées et les habitants de Suisse centrale et orientale sont ceux qui profiteraient le moins de la mise en oeuvre de l'initiative du PS visant à limiter à 10% du revenu les primes de l'assurance maladie, si elle était acceptée par les Suisses le 9 juin, ont calculé Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Les journaux ont élaboré un modèle de calcul avec le spécialiste des primes André Müller, qui est aussi partenaire de la société de conseil Ecoplan. "Au vu des différences cantonales attendues, l'initiative a pour conséquence une sorte de subventionnement croisé des cantons à primes basses vers les cantons à primes élevées". Le calculateur révèle aussi que le nombre de bénéficiaires devrait augmenter avec le temps.

SonntagsBlick: Les plaintes pour des violences physiques dans les hôpitaux suisses ont doublé au cours des trois dernières années, remarque le Blick, qui se base sur une évaluation de l'Office fédéral de la statistique. Les polices cantonales ont dû intervenir plus de 70 fois pour des menaces graves dans les hôpitaux et cliniques suisses l'an dernier. Elles ont, dans le même temps, enregistré 490 actes délictuels de violence. A l'hôpital universitaire de Zurich, le service de sécurité intervient plusieurs fois par jour. Dans 900 cas recensés en 2023, il s'agissait d'insultes, de menaces ou d'agressions contre le personnel du service des urgences. Le service de sécurité de l'hôpital de l'Ile à Berne a été appelé 2200 fois.

NZZ am Sonntag: 90 des 120 employés du service juridique de la Fédération internationale de football (FIFA), dont des cadres, ont quitté l'organisation ou prévoient de le faire, rapporte la NZZ am Sonntag. La FIFA rencontre de grandes difficultés pour transférer son service juridique et d'autres départements de Zurich à Miami, aux Etats-Unis d'Amérique, selon le journal. Parmi les collaborateurs ayant démissionné figurent des experts en droits télévisuels, en sponsoring sportif, en matière de dopage et en marché des transferts. Une source au sein de la FIFA affirme qu'une partie des départs aurait pu être prévue. Pour la NZZ am Sonntag, cette affaire illustre à quel point il serait difficile pour la FIFA de retirer son siège mondial de Zurich.

SonntagsZeitung: L'ancienne juge fédérale pour les Verts, Brigitte Pfiffner, estime dans la SonntagsZeitung que le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamnant la Suisse pour inaction climatique est "juridiquement indéfendable". La cour fait de la politique au lieu d'interpréter la Convention européenne des droits de l'homme, affirme-t-elle. Dans cette affaire portée par l'association des Aînées pour le climat, la CEDH n'aborde pas les questions centrales dans les motifs de son jugement, notamment celle de savoir quel droit de l'homme a été violé, ajoute l'ex-magistrate. Elle pointe également la minceur de l'argumentation. "Avec de tels jugements teintés de politique, la cour sape sa crédibilité".

SonntagsBlick: Le Département fédéral des affaires étrangères a décidé de fermer la section Sécurité alimentaire au sein de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et de la fusionner avec une autre section, rapporte le SonntagsBlick. Les dépenses pour la sécurité alimentaire en 2024 ont en outre été rabotées de deux millions de francs suisses par rapport à l'année passée, à 60,6 millions, précise un porte-parole du DFAE. Face à cette réorganisation, la DDC a averti contre un "risque de réputation", soulignant que la section a fait un travail de pionnier à différents niveaux, selon le journal. La sécurité alimentaire reste un thème central pour la DDC, précise le porte-parole du DFAE au journal. Le Conseil fédéral doit adopter mercredi son nouveau message sur la coopération internationale, précise le SonntagsBlick.

NZZ am Sonntag: Un hôtel sur deux veut augmenter le prix des chambres cet été en Suisse, écrit la NZZ am Sonntag, citant une enquête de l'association HotellerieSuisse. La raison invoquée est le manque de personnel qualifié. Quatre hôtels sur cinq ont eu du mal à pourvoir leurs postes vacants. Les cuisiniers et le personnel de service sont particulièrement rares. Pour trouver des employés, certains hôtels ont augmenté les salaires et ont engagé des chasseurs de têtes. L'hôtellerie-restauration est une branche aux marges très minces et les coûts de personnel augmentent actuellement de manière massive, déclare dans le journal le président de l'association Martin von Moos. "Nous ne pouvons pas amortir cela n'importe comment. Nous devons donc le répercuter sur les clients".

SonntagsBlick: Le nombre de touristes chinois venant en Suisse devrait continuer à croître cette année, tout en restant inférieur de 20% par rapport au niveau précédant la pandémie de Covid-19, indique un porte-parole de Suisse Tourisme dans le SonntagsBlick. L'organisme public mène une campagne en Chine afin de stimuler la croissance jusqu'à la reprise complète, précise le porte-parole. De nombreuses voix appellent cependant à repenser le modèle publicitaire du secteur afin de répartir les flux de touristes et d'éviter le surtourisme. Mais Suisse Tourisme est tenu légalement de promouvoir "la demande pour la Suisse en tant que pays de voyage et de tourisme", note le journal. Et La Suisse est encore loin d'avoir atteint ses limites, déclare le directeur de l'organisme Martin Nydegger.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.