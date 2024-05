La saison des semis de printemps aux États-Unis a été ralentie par un temps humide persistant, bien que les producteurs de Crop Watch aient pu faire quelques progrès entre les averses de la semaine dernière, en particulier en ce qui concerne le soja.

Entre lundi et dimanche derniers, les producteurs de Crop Watch ont bénéficié en moyenne d'environ 3,5 jours propices aux travaux des champs. Individuellement, les jours propices ont été bien meilleurs que la semaine précédente dans le Minnesota, l'Iowa et l'ouest de l'Illinois, et le Dakota du Nord a également connu une autre semaine productive.

Les sols étaient trop humides dans le sud-est de l'Illinois et de l'Ohio pour les semis la semaine dernière, bien que les 2,5 pouces de pluie dont le Kansas avait grand besoin au cours du week-end devraient faciliter une bonne activité cette semaine, à condition que les champs s'assèchent.

Quatre des 11 champs de soja de Crop Watch ont été ensemencés la semaine dernière : Le Nebraska lundi, le Dakota du Sud mardi, le Minnesota vendredi et le Kansas dimanche. Chacun de ces semis représentait la deuxième date la plus tardive depuis que ces champs sont surveillés, soit depuis quatre à huit ans.

Le maïs de l'Ohio sera semé mardi, si les conditions météorologiques le permettent. Il ne reste plus que le soja du Dakota du Nord, qui pourrait être semé plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Les haricots de Crop Watch du Dakota du Nord ont été semés en juin au cours de quatre des six dernières années de surveillance, de sorte que le champ de cette année n'est pas encore en retard.

Une date d'ensemencement de mardi pour le maïs de l'Ohio correspondrait à la moyenne des six dernières années pour les champs.

Crop Watch suit 11 champs de maïs et 11 champs de soja dans neuf États américains, dont deux dans l'Iowa et l'Illinois. Par le passé, tous les champs de Crop Watch ont été plantés avant juin à deux reprises seulement : 2021 (version 22 champs) et 2018 (version 16 champs).

Le temps humide sera à l'honneur au cours des sept prochains jours, avec des pluies concentrées dans l'ouest de la ceinture lundi. De nombreuses régions centrales de la Corn Belt pourraient observer un total de plus de 2 pouces cette semaine, bien qu'aucun des producteurs de Crop Watch ne soit encore en retard et que certains aient même fini de planter.

La semaine dernière, les données du ministère américain de l'agriculture indiquaient que le 12 mai, le rythme des semis de maïs aux États-Unis accusait un retard de 5 points de pourcentage par rapport à la récente moyenne quinquennale et que le soja avait un point d'avance, bien que le soja ait démarré à un rythme record à la fin du mois d'avril. Le maïs avait jusqu'à 5 points d'avance le mois dernier.

L'USDA publiera lundi après-midi l'état d'avancement des semis au 19 mai. La moyenne quinquennale pour le maïs est de 71 %, la moyenne décennale est de 76 %, et le gain hebdomadaire moyen sur cinq ans est de 17 points de pourcentage. Le 12 mai, le maïs était planté à 49 % et les analystes estiment que le rythme du 19 mai sera de 68 %.

Pour le soja, le taux d'ensemencement du 19 mai sur cinq ans est de 49 %, le taux sur dix ans est de 48 % et le gain hebdomadaire moyen sur cinq ans est de 15 points de pourcentage. Le 12 mai, les cultures de soja étaient ensemencées à 35 % et les analystes prévoient un taux de 49 % pour le 19 mai.

Voici les États et les comtés où se trouvent les champs de maïs et de soja de 2024 Crop Watch : Kingsbury, Dakota du Sud ; Freeborn, Minnesota ; Burt, Nebraska ; Rice, Kansas ; Audubon, Iowa ; Cedar, Iowa ; Warren, Illinois ; Crawford, Illinois ; Tippecanoe, Indiana ; Fairfield, Ohio. Dans le Dakota du Nord, le soja se trouve dans le comté de Griggs et le maïs dans le comté de Stutsman. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction de Karen Braun ; édition de Matthew Lewis)