Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé lundi mais sont restés dans une fourchette étroite, les investisseurs attendant les données très attendues de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'avril, attendues mercredi, qui, selon les analystes, seront déterminantes pour la politique de la Réserve fédérale pour le reste de l'année.

Les prix à la consommation ont été plus élevés que prévu au premier trimestre, ce qui a suggéré que la banque centrale américaine pourrait procéder à moins de réductions de taux cette année.

La croissance de l'emploi plus faible que prévu en avril a ensuite conduit les investisseurs à relancer les paris sur deux réductions de 25 points de base cette année, mais ce point de vue dépend fortement d'un ralentissement de l'inflation.

"Il est difficile d'exagérer l'importance de l'IPC pour la Fed d'ici la fin de l'année", a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Capital Markets à New York.

"C'est la seule donnée qui confirmera que la dernière ligne droite sur l'inflation sera très difficile, ou qui marquera la reprise de la tendance qui était en place vers une inflation plus facile dans la seconde moitié de l'année dernière", a ajouté M. Lyngen.

Le rapport sur l'inflation de mercredi devrait orienter les perspectives politiques de la Fed lors de sa réunion des 11 et 12 juin, au cours de laquelle les responsables mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt.

Si les données sont plus élevées que prévu, il sera très difficile pour la Fed de signaler que "nous allons réduire les taux de 50 points de base" sans une augmentation du taux de chômage", a déclaré M. Lyngen.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'IPC de base, très surveillé, augmente de 0,3 % au cours du mois, contre 0,4 % en mars, pour un gain annuel de 3,6 %, contre 3,8 %.

Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré lundi que, dans une économie par ailleurs saine, la banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire jusqu'à ce qu'il devienne clair que l'inflation se rapproche à nouveau de l'objectif de 2 %.

La banque centrale américaine réduira son taux d'intérêt directeur à deux reprises cette année, à partir de septembre, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont relevé leurs prévisions d'inflation pour le deuxième mois consécutif.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé de 2 points de base à 4,623 %.

Les rendements à deux ans ont baissé de 1 point de base à 4,857%.

L'inversion de la courbe de rendement entre les obligations à deux ans et à dix ans a peu changé au cours de la journée, à moins 37 points de base.

Les autres données américaines de la semaine comprennent les prix à la production pour le mois d'avril mardi et les ventes au détail pour le mois d'avril mercredi.

Le mois dernier, les Américains se sont préparés à des pressions inflationnistes généralement plus élevées au cours des prochaines années et à une accélération de l'augmentation des prix de l'immobilier, selon un rapport publié lundi par la Banque fédérale de réserve de New York.