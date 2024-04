Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé mardi après que les données aient montré que l'activité commerciale américaine s'est ralentie en avril pour atteindre son niveau le plus bas en quatre mois, bien que les échanges soient restés dans une fourchette avant les données sur le produit intérieur brut et l'inflation plus tard cette semaine.

L'activité commerciale s'est ralentie en raison d'une demande plus faible, tandis que les taux d'inflation ont légèrement diminué, même si les prix des intrants ont fortement augmenté, ce qui laisse présager un certain soulagement, la Réserve fédérale étant à l'affût de signes indiquant que l'économie ralentit suffisamment pour freiner les pressions sur les prix.

Les chiffres de l'inflation publiés jeudi dans le rapport sur le PIB et vendredi dans le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) seront évalués afin de déterminer si la réaction du marché face aux fortes pressions sur les prix à la consommation en mars était justifiée.

Les gens se concentreront sur la trajectoire spécifique de l'inflation, a déclaré Vail Hartman, stratège des taux américains chez BMO Capital Markets à New York.

Les données PCE devraient montrer que les prix de base ont augmenté de 0,3 % en mars pour un gain annuel de 2,7 %.

Si les données sont conformes aux prévisions, les obligations pourraient se redresser en conséquence, a déclaré M. Hartman.

Il y a plus de chances qu'elles soient négociées comme le passage d'un risque d'événement, et tant qu'elles sont conformes au consensus ou inférieures, il est plus probable qu'il s'agisse d'un rallye de soulagement, a-t-il dit. S'il s'établit à 0,3 %, cela impliquera beaucoup moins d'angoisse inflationniste que l'IPC de base au mois de mars, ce qui pourrait même suggérer que la réaction initiale à l'IPC de base était exagérée.

Les rendements ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois, après que les pressions sur les prix à la consommation plus fortes que prévu pour le mois de mars, publiées au début du mois, ont réduit à néant les espoirs que les prix élevés de janvier et février constituaient une anomalie.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé de 3 points de base sur la journée à 4,596 %. Ils se maintiennent en dessous du niveau de 4,696 % atteint le 16 avril qui, s'il est franchi, serait le plus élevé depuis le début du mois de novembre. Les rendements à deux ans ont baissé de 5 points de base à 4,925 %. Ils ont atteint 5,012 % le 11 avril, leur plus haut niveau depuis la mi-novembre.

L'inversion de la courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est réduite de 3 points de base pour atteindre moins 33 points de base.

Le Trésor a enregistré une forte demande pour une adjudication de 69 milliards de dollars d'obligations à deux ans mardi, la première vente de 183 milliards de dollars d'obligations à court et moyen terme cette semaine.

Les obligations ont été vendues à un rendement élevé de 4,898 %, soit près d'un point de base en dessous du niveau auquel elles s'échangeaient avant la vente. Le ratio offre/couverture était de 2,66 fois, le plus élevé depuis décembre.

Le Trésor vendra également 70 milliards de dollars d'obligations à cinq ans mercredi et 44 milliards de dollars d'obligations à sept ans jeudi.