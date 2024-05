Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies, a déclaré mercredi que la société resterait cotée en France, alors qu'elle étudie la possibilité d'une cotation aux États-Unis.

Le 26 avril, M. Pouyanne avait déclaré aux analystes que TotalEnergies étudiait "sérieusement" la possibilité d'une première cotation à New York afin de faciliter l'accès aux investisseurs américains, ajoutant qu'il présenterait un rapport au conseil d'administration d'ici septembre.

Mercredi, lors d'une table ronde au Qatar Economic Forum à Doha, il a déclaré : "Nous n'avons jamais dit que nous allions quitter la France.

"Je le répète, nous resterons en France, nous serons cotés en bourse en France. La question est de savoir si nous pouvons mieux offrir des actions à nos actionnaires américains".

M. Pouyanne a ajouté : "Nous avons de plus en plus d'actionnaires américains et de moins en moins d'actionnaires européens, y compris français, probablement à cause de tous les débats sur les ESG, etc. Telle est la réalité. C'est la réalité. Et vous constatez que les valorisations sont très différentes entre les marchés américains et les marchés européens.

Il est donc du "devoir fiduciaire" du conseil d'administration de TotalEnegies d'étudier la possibilité d'une cotation aux États-Unis, a-t-il ajouté.

"Lorsque nous aurons étudié la question, nous reviendrons à la charge. Encore une fois, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de business. Et je suis heureux de voir que tous les hommes politiques français sont favorables au maintien de TotalEnergies".

Dans une interview radiophonique du 2 mai, le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a déclaré qu'il était important que la major pétrolière française reste cotée en France.

M. Poyanne a déclaré que le marché du GNL était "tendu", mais que l'offre augmenterait et que, par conséquent, les prix baisseraient d'ici 2027-2030.

"Aujourd'hui, vous voyez même - parce que le marché européen est devenu un marché de GNL après la guerre entre la Russie et l'Ukraine - vous voyez que nous sommes dans un marché tendu où en fait l'offre est même inférieure à la demande.

"Il est donc probable que l'offre soit assez importante d'ici 2027-2030", a-t-il déclaré, ajoutant que des prix plus bas attireraient de nouveaux clients.

"Je n'ai donc pas peur. Je pense qu'il y a une place - une place claire pour le gaz dans la transition. (Reportage d'Andrew Mills ; Rédaction de Yousef Saba ; Rédaction d'Elaine Hardcastle et Clarence Fernandez)