* LE 15 DÉCEMBRE, LE GROUPE FRATELLI COSULICH A PASSÉ COMMANDE DE SON PREMIER NAVIRE-CITERNE POUR PRODUITS CHIMIQUES À DOUBLE CARBURANT (MÉTHANOL).
* INDIQUE QUE LE NAVIRE CHIMIQUE IMO TYPE II DE 7.990 DWT SERA CONSTRUIT À TAIZHOU MAPLE LEAF SHIPBUILDING CO EN CHINE
* AVEC UNE CAPACITÉ DE PLUS DE 8.000 MÈTRES CUBES, SES RÉSERVOIRS DE CARGAISON SERONT REVÊTUS POUR PERMETTRE LE TRANSPORT DE MÉTHANOL VERT ET DE BIOCARBURANTS.
* LE NAVIRE SERA LIVRÉ AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE DE 2025 ET SERA SITUE AU PORT DE SINGAPOUR DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE CHARTE A TEMPS FIXE CONCLU AVEC TRAFIGURA (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru)