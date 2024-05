Un tribunal de Sibérie a condamné lundi un homme de la région à 25 ans de prison pour une série de crimes, dont la trahison et la tentative d'incendie d'un bureau de recrutement militaire, a déclaré une association d'avocats russes.

Les procureurs du tribunal militaire de Novossibirsk ont accusé Ilya Baburin d'avoir tenté d'incendier le bureau d'enrôlement avec un cocktail Molotov à la demande d'une personne non identifiée originaire d'Ukraine.

Le tribunal l'a également reconnu coupable d'avoir mis le feu à une école de musique locale, ce qu'il a qualifié d'acte terroriste.

Baburin, identifié par les médias indépendants russes comme un spécialiste des technologies de l'information, est âgé de 24 ans.

L'association juridique Pervy Otdel (premier département) a cité son avocat qui a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de Baburin dans les incidents, qui n'ont pas fait de victimes.

"Non, il n'a tué, violé ou volé personne. Même selon l'acte d'accusation, personne n'a été blessé par ses actions", a déclaré son avocat Vasily Dubkov, cité par Zona Solidarnosti (Zone de solidarité), une chaîne Telegram qui fournit des informations sur les militants anti-guerre russes.

"Une personne mérite-t-elle vraiment de passer la moitié de sa vie dans une prison ou une colonie pour de tels crimes ?

Selon l'association russe de défense des droits OVD-Info, plus de 20 000 personnes ont été arrêtées en Russie en raison de leurs positions antiguerre depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine par Moscou en février 2022. Quelque 900 personnes ont été inculpées d'infractions pénales.

Dans le dernier discours qu'il a prononcé devant le tribunal la semaine dernière avant sa condamnation, M. Baburin a nié toute culpabilité.

Il a lu des lignes d'une adaptation russe de la comédie grecque "Lysistrata" d'Aristophane, qui traite de la guerre du Péloponnèse.

"Selon une transcription publiée par Zona Solidarnosti, Baburin a déclaré : "Vous ne devriez pas vous endetter auprès de cette terrible patrie !

"Car vos fils comprendront difficilement / Ce que sont ces nobles idées, / Pourquoi et dans quel but vous avez fait la guerre / Et rendu orphelins vos propres enfants ?"