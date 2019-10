Bourse de Tokyo : Un puissant typhon paralyse Tokyo et cause des dégâts au Japon

(Actualisé tout du long)

TOKYO, 12 octobre (Reuters) - Tokyo a été paralysée samedi par l'un des plus puissants typhons ayant jamais touché la capitale japonaise, qui a fait deux morts et s'est accompagné de pluies torrentielles ayant fait de nombreux dégâts.

Un quinquagénaire a été tué tôt samedi matin près de Tokyo lorsque son véhicule s'est retourné sous l'effet des vents violents et une autre personne est morte après que sa voiture a été emportée par les flots, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Selon NHK, neuf personnes sont portées disparues à la suite de glissements de terrain et d'inondations. La télévision publique fait également état de 80 blessés et de 270.000 foyers privés d'électricité.

Le typhon Hagibis ("Vitesse") a touché terre samedi soir sur l'île principale du Japon, Honshu. Un séisme de magnitude 5,7 a secoué Tokyo peu après.

Hagibis, dont les autorités japonaises estiment qu'il pourrait être le plus puissant à frapper Tokyo depuis 1958, s'est accompagné de précipitations record dans de nombreuses régions, comme la ville touristique de Hakone, à l'ouest de Tokyo, où près d'un mètre de pluie (93,95 cm) est tombé en 24 heures.

Plus d'un millier de vols ont été annulés dans les aéroports desservant la capitale japonaise, Haneda à Tokyo et Narita à Chiba, de nombreuses liaisons ferroviaires à grande vitesse ont été suspendues et les lignes de métro tokyoïtes sont restées fermées la majeure partie de la journée samedi.

Par ailleurs deux matches de la Coupe du monde de rugby prévus samedi, dont celui entre la France et l'Angleterre, ont été annulés, tout comme les séances d'essais et de qualifications du Grand Prix du Japon de Formule Un prévues samedi.

(Makiko Yamazaki; Jean Terzian pour le service français)