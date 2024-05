Une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre mettrait en péril les investissements prévus dans les énergies à faible teneur en carbone, d'un montant de 1 000 milliards de dollars, et les émissions de carbone seraient supérieures d'un milliard de tonnes d'ici 2050 par rapport aux politiques actuelles, selon une nouvelle analyse de Wood Mackenzie publiée jeudi.

CITATION CLÉ

Ce cycle électoral influencera réellement le rythme des investissements dans l'énergie, à la fois dans les cinq prochaines années et jusqu'en 2050", a déclaré David Brown, directeur de la recherche sur la transition énergétique de Wood Mackenzie. "Les investissements dans l'offre à faible teneur en carbone doivent être réalisés à court terme pour atteindre les objectifs de décarbonisation à plus long terme. Les émissions de carbone des États-Unis pourraient augmenter, ce qui mettrait l'objectif de zéro net hors de portée dans notre scénario de transition tardive.

CONTEXTE

L'ancien président Trump a fortement contrasté avec son rival, le président Joe Biden, qui a fait de la lutte contre le changement climatique et de la promotion de la production d'énergie propre des éléments importants de sa présidence et de sa campagne de réélection.

M. Trump a déclaré qu'il annulerait bon nombre des politiques climatiques emblématiques de l'administration Biden, telles que les crédits d'impôt pour les véhicules électriques et les normes d'émission strictes pour les voitures et les centrales électriques. On s'attend à ce qu'il retire à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

M. Trump a courtisé le soutien financier des dirigeants du secteur pétrolier en échange de politiques énergétiques favorables.

PAR LES CHIFFRES

Wood Mackenzie prévoit des investissements d'environ 7 700 milliards de dollars dans le secteur énergétique américain entre 2023 et 2050 dans le cadre des politiques actuelles, qui comprennent des incitations clés inscrites dans le projet de loi bipartisan sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l'inflation axée sur le climat. Ce montant serait inférieur de 1 000 milliards de dollars si les républicains revenaient sur des politiques clés favorisant l'énergie à faible teneur en carbone et l'amélioration des infrastructures.

En 2050, Wood Mackenzie prévoit que les émissions nettes de CO2 liées à l'énergie aux États-Unis seront supérieures de 1 milliard de tonnes à ce qu'elles seraient dans le cadre des politiques actuelles.

Le cabinet d'études prévoit également que le parc total de véhicules électriques en 2050 sera inférieur de 50 % à ce qu'il serait dans le cadre des politiques actuelles, car les constructeurs automobiles augmenteront probablement leurs investissements dans la production de véhicules hybrides plutôt que dans celle de véhicules électriques. (Reportage de Valerie Volcovici ; Rédaction d'Aurora Ellis)