Dans la sphère financière, les stratégies d'investissement évoluent sans cesse pour s'adapter aux caprices de l’économie, au bouillonnement de l’actualité financière des entreprises et des événements géopolitiques. Dans ce monde, il existe une boussole séculaire pour les investisseurs : la stratégie d'investissement “DCA”, pour Dollar Cost Averaging, qui est le fait d’acheter un actif de manière régulière, quel que soit le prix de cet actif et avec un montant fixe. Comment cette stratégie se comporte-t-elle avec le bitcoin ?

DCA sur le BTC

La méthode DCA dans la cryptosphère consiste, tout comme dans la finance traditionnelle, à investir régulièrement des montants égaux dans le bitcoin ou tout autre cryptomonnaie au fil du temps, plutôt que d'effectuer des investissements importants et sporadiques. Prenons un exemple pour bien comprendre.

Exemple pratique

Prenons l'exemple d'un investisseur disposant de 50 000 $ à investir dans le bitcoin. Un investissement forfaitaire au prix de 50 000 $ par bitcoin lui permet d'obtenir un bitcoin pour un coût de 50 000 $. Cependant, si vous répartissez ces 50 000 $ sur cinq achats égaux de 10 000 $ à un coût de 50 000 $/BTC, 45 000 $/BTC, 25 000 $/BTC, 25 000 $/BTC et 55 000 $/BTC, votre coût de base moyen serait de 40 000 $, et vous auriez 1,4 bitcoin. Cette stratégie augmente leur potentiel de gain lorsque les cours du bitcoin remontent.

Mais me direz-vous que cet exemple est théorique. Quid de la réalité du terrain des montagnes russes du bitcoin ? Place aux simulations sur différentes échelles de temps.

Investir en 2023 (1 an)

Naturellement, l’année a été particulièrement excellente pour le bitcoin en 2023, avec une progression de plus de 155% pour le crypto-actif, ce qui laisse peu de place au doute de la réussite ou non d'une stratégie DCA.

En investissant 100 euros chaque mois sur le bitcoin en 2023, votre portefeuille aurait continuellement augmenté dès janvier pour atteindre au 31 décembre 2023 une valeur de 1702,5 euros, avec un investissement de base de 1200 euros (100 euros x 12 mois), soit une progression de 41,85%, c’est-à-dire un gain de 502,25 euros.

Exemple de DCA sur Bitcoin (2023) CryptoDCA



Investir en 2022 (1 an)

L’année 2022 a été particulièrement catastrophique pour le bitcoin avec une baisse de 64% de sa valeur, ce qui laisse peu de place au doute, mais dans l’autre sens cette fois-ci.

En investissant 100 euros par mois sur le bitcoin en 2022, votre portefeuille aurait été dans le vert en janvier et février avant de plonger pendant tout le reste de l’année. Votre portefeuille serait donc passé d’un montant de 1200 euros (100 euros x 12 mois) à 791,23 euros au 31 décembre 2022, soit une diminution de 34,06%, c’est-à-dire une perte sèche de 408,77 euros.

Exemple de DCA sur Bitcoin (2022) CryptoDCA

Investir en 2022 et 2023 (2 ans)

En prenant le même schéma sur deux ans, avec une année catastrophique (2022) et une année prolifique (2023) pour le bitcoin, l’exercice est intéressant.

Sur deux ans, malgré un passage à vide en 2022 pour le portefeuille, comme nous l’avons dans l’exemple précédent, les investissements redeviennent rentables en 2023. Bonne surprise, en investissant 100 euros chaque mois entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, votre portefeuille se serait élevé à 3667,61 euros pour un investissement de base de 2400 euros (100 euros x 24 mois), soit une augmentation de 52,82% de la valeur du portefeuille, c’est-à-dire un gain de 1267,61 euros.

Exemple de DCA sur Bitcoin (2022-2023) CryptoDCA



Et sur une échelle de temps plus longue ?

Sur la même base que pour les exemples précédents, c’est-à-dire avec un investissement périodique de 100 euros chaque mois jusqu'au 31 décembre 2023, voici les performances sur les différentes échelles de temps.

Simulations de DCA sur le Bitcoin

L'approche de l'investisseur à long terme

Naturellement, la méthode DCA est particulièrement adaptée aux investisseurs à long terme qui privilégient une stratégie d'achat et de conservation. Elle exige naturellement de la patience et une croyance ferme dans le potentiel à long terme de l'actif choisi, en l'occurrence le bitcoin. Pour ceux qui sont intéressés par ce type de stratégie, Bitpanda propose justement de créer des plans d’épargne pour acheter automatiquement du bitcoins (BTC), des ethers (ETH), ou tout autre crypto-actif, sur base une hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Il est également possible d’utiliser leurs sept indices crypto pour investir automatiquement sur l’ensemble du marché et ainsi se constituer un portefeuille de plusieurs cryptomonnaies en toute simplicité, tout en bénéficiant des avantages de la stratégie DCA. Pour en savoir plus : Créer un plan d’épargne avec Bitpanda

A noter que cette stratégie convient souvent aux personnes qui ne disposent pas de sommes importantes à investir immédiatement, ce qui leur permet de constituer progressivement leur portefeuille au fil du temps. C'est également un excellent point de départ pour les investisseurs novices qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour prendre des décisions précises en matière de synchronisation des marchés. Plus globalement, le DCA permet :

D’atténuer la prise de décision émotionnelle : En automatisant les investissements, les achats périodiques par sommes fixes permettent d'éliminer le biais émotionnel des décisions d'investissement, ce qui favorise la cohérence malgré la volatilité du marché.

D’éviter les pièges de la synchronisation des marchés : Il est notoirement difficile de prévoir l'évolution du marché, même pour les professionnels. Les achats périodiques par sommes fixes minimisent l'impact de la volatilité du marché et les risques associés à un mauvais timing.

De profiter du rôle des intérêts composés : Un aspect souvent négligé de l'investissement est le rôle des intérêts composés. Lorsque les investissements génèrent des revenus, ces revenus produisent eux-mêmes des intérêts au fil du temps. Cet effet composé peut considérablement amplifier la valeur d'un portefeuille, en particulier dans le cadre de stratégies d'investissement cohérentes telles que les achats périodiques par sommes fixes.

En revanche, la méthode DCA n’est pas une solution à tous les risques d’investissement. Vous devrez quand même identifier les bons investissements et faire vos recherches, même si vous optez pour l’approche passive de l’investissement périodique. Si l’actif que vous identifiez est un mauvais choix, vous n’investirez régulièrement que dans un investissement perdant.

Le mot de la fin

Après ce tour d’horizon de la méthode DCA sur le bitcoin, on peut conclure en estimant que les achats périodiques par sommes fixes de BTC offrent tout de même aux investisseurs un moyen relativement prudent de naviguer sur le marché volatil des cryptomonnaies.

Bien qu'elle ne garantisse pas le succès et qu'elle nécessite une sélection minutieuse des instruments d'investissement, sa capacité à réduire la prise de décision émotionnelle et à atténuer les risques d'une mauvaise synchronisation avec le marché en fait une stratégie précieuse, en particulier pour les investisseurs à long terme. Comme pour toute approche d'investissement, il est essentiel d'en comprendre les nuances et de l'aligner sur les objectifs financiers individuels pour en exploiter tout le potentiel.