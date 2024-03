Le producteur de produits frais Unifrutti, contrôlé par Abu Dhabi, étend sa présence en Amérique latine grâce à deux acquisitions au Pérou, qui s'ajoutent à un achat précédent dans la région, alors que l'entreprise vise une croissance continue sur le marché des fruits.

L'entreprise a conclu un accord pour acheter AvoAmerica Peru et Bomarea aux sociétés américaines Solum Partners et Alpine Fresh, a indiqué Unifrutti samedi, à la suite de l'acquisition en janvier de Verfrut, qui produit des fruits au Chili et au Pérou.

Unifrutti, qui distribue 500 000 tonnes de fruits frais par an dans le monde entier, est contrôlé par l'ADQ depuis 2022, le fonds souverain d'Abu Dhabi s'étant concentré sur l'agriculture afin de stimuler ses gains financiers et d'accroître la résilience alimentaire aux Émirats arabes unis.

Les entreprises nouvellement acquises cultivent des avocats et des myrtilles, deux nouveaux marchés pour l'entreprise, qui est un grand producteur de pommes, de raisins et de cerises avec des parcelles au Chili, en Italie, aux Philippines et en Afrique du Sud.

Les pays du Moyen-Orient riches en pétrole, tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui importent 90 % de leurs denrées alimentaires, ont souvent investi dans des entreprises agroalimentaires à l'étranger dans le but d'assurer leur sécurité alimentaire.

Sous l'égide de l'ADQ, Unifrutti cherche à se développer et l'Amérique latine semble être l'endroit idéal pour la "phase initiale" de ses projets.

"Nous étions un peu sous-exposés en Amérique latine, ce qui explique pourquoi la plupart des premières fusions-acquisitions ont été réalisées dans ces pays", a déclaré à Reuters Karl Stehelin de Taisne, directeur des fusions-acquisitions d'Unifrutti.

Unifrutti n'a pas révélé le montant des transactions, mais M. de Taisne a fait remarquer qu'elles s'inscrivaient dans une stratégie mondiale plus large visant à accroître la taille de l'entreprise là où elle est déjà présente et à combler les lacunes dans les produits clés par des fusions-acquisitions et des projets de création d'entreprises.

M. Taisne a souligné que le Pérou était le "point de départ" de la stratégie d'Unifrutti, mais que d'autres pays étaient dans le collimateur.

"Le Mexique est un pays très intéressant. Nous devons évaluer la meilleure façon de pénétrer le Mexique en termes de production", a-t-il déclaré. "La Colombie, dans une moindre mesure, est une option pour l'avocat, mais c'est un peu difficile, nous devons donc être prudents sur la manière dont nous l'abordons. (Reportage de Gabriel Araujo Rédaction de Marguerita Choy)