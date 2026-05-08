Airbus s'affiche en net repli (-1,44%, à 180,80 euros) au sein d'un CAC 40 qui recule lui-même de 0,88%. La veille, le groupe a dévoilé ses commandes et livraisons du mois d'avril, et Jefferies en profite pour faire le point.
Jeudi soir, l'avionneur européen a annoncé avoir livré 67 appareils au mois d'avril, soit une hausse de 20% sur un an. De son côté, Jefferies anticipait 4 livraisons de moins. Avec cette amélioration le mois dernier, la banque d'investissement américaine estime que depuis le début de l'année, le nombre d'avions livrés est en baisse de 6%, affecté par les retards de livraisons des moteurs GTF de Pratt & Whitney et les problèmes d'inspection des panneaux ayant déjà été largement signalés.
En outre, sur le mois d'avril, les commandes brutes se sont élevées à 28 unités, avec 21 annulations.
Jefferies relève que les niveaux de stocks d'avions en état de vol sont désormais élevés avec 72 unités, sans compter un niveau attendu d'environ 50 planeurs (avions sans moteurs) en stock. A fin mars, le stock était de 64 unités, avec environ 60 planeurs.
Points clés du roadshow avec Guillaume Faury
La banque d'investissement a noté plusieurs facteurs d'importance lors d'une tournée investisseurs avec le président-directeur général du groupe. En ce qui concerne les retards de livraisons pour les moteurs Pratt & Whitney, les volumes de livraison pour l'exercice sont désormais fermes mais bien inférieurs aux engagements antérieurs. Des discussions sont en cours pour 2027, mais Airbus réclame des compensations pour les livraisons manquées, tant par la négociation commerciale que l'action en justice si aucune solution amiable n'est trouvée.
Au niveau de la crise au Moyen-Orient, le groupe n'a constaté aucune perturbation opérationnelle directe et estime que les défis logistiques peuvent être surmontés. Airbus va également prêter attention à la situation des fournisseurs énergivores qui pourraient faire face à des arrêts de production en raison des prix élevés de l'énergie, bien qu'il n'y ait aucun signe en ce sens pour le moment.
Les analystes ont maintenu leur opinion à conserver sur le titre Airbus, avec une cible de cours de 185 euros.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.